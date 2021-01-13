返工心理測驗│4開會反應測職場特質　微笑傾聽者真係笑到最後？

一個人的溝通態度，或多或少反映個性特質。想知自己的職場特質如何，不妨用以下有關開會的心理測驗測試一下。

開會時被同事質疑，你會有何反應？（電視劇《大叔的愛》劇照）

👇👇👇問題：你在會上發表計劃書後，遭同事質疑。這時你會如何回應？👇👇👇

A. 說：「我會考慮你的意見。」

B. 說：「你這樣說也有道理。」

C. 立即反駁對方

D. 抑制怒氣，微笑傾聽後回應

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👇👇👇今天必須打掃房間，你的想法是？👇👇👇

今天必須打掃房間，你的想法是？（電影《就愛斷捨離》劇照）

A. 好，一氣呵成！ B. 一點一點整理吧！ C. 不要！ D. 誰來幫幫我！

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同場加映：心理測驗│一圖測你內心脆弱面

👇👇👇請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西，然後往下看解讀。👇👇👇

請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西。（網上圖片）

A.女童

B.蝴蝶

C.士多啤梨

D.骷髏頭

E.樹木

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