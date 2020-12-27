全民造星III｜網民不岔Cloud失準成遺珠　齊讚冠軍應是他：加人工

【全民造星III／強尼／Ben／趙祥誠／陳葦璇／Anson Bean／陳毅燊／雲浩影】《全民造星III》總決賽於周六（26日）完滿落幕，最終由Ben（趙祥誠）奪得冠軍，陳葦璇奪得亞軍、Anson Bean（陳毅燊）奪得季軍。此前人氣高企的雲浩影（Cloud）大熱倒灶，不少網民對她三甲不入感到驚訝。不過，除了一眾參賽者，網民亦推舉主持人強尼應是今屆全民造星的另類「冠軍」，大讚他以1人之力控制全場，直呼「全力支持強尼加人工」。

比賽最終由Ben、陳葦璇、Anson Bean分別奪得冠亞季軍，雲浩影（Cloud）則大熱倒灶。（fb「ViuTV」圖片）

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今屆決賽賽果由全民投票及星級專業評判團評分，各佔一半分數決定，在首輪全民投票以32.6%領先的Cloud，由於在評判環節得分較低，結果落敗。網民大嘆惋惜，認為「Cloud贏觀眾輸評判」，但決賽表現失準，「Cloud係大家選嘅冠軍，即是喺觀眾心目中她才是第一！」、「Cloud今晚（決賽）真係一般」。

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網民討論焦點同樣落在CY（陳澤言）身上，事關昨晚賽果一出，看到他在全民投票部分獲6分，卻在評判部分僅得1分。不少網民推測是ViuTV製作部副總裁金廣誠在CY表演後點評指，「你把聲有少少似Eason嘅初期，我好想你有自己Style出到嚟」，但CY卻口直心快回應說「但係呢個係我把聲嚟喎，我平時講嘢都係咁個喎」，或因此得罪了對方。

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不過，最讓網民佩服的原來除了參賽者，還有決賽的主持人強尼，大讚他臨場反應一流，對於被觀眾封為「執生大王」，他在後台更幽默回應，笑言「都係唔好啦，我唔想下次再做執生嗰個，不如試下參加比賽啦」，讓網民高呼「記得找數」。