將軍澳小夏威夷行山徑現大量不明泡沫　網民熱議原因：有人洗衫？

【將軍澳／小夏威夷／不明泡沬】具逾200年歷史的將軍澳小夏威夷瀑布附近一帶山徑一向是行山熱點，有網民上周三（23日）到該處行山時，發現河道內浮現大量不明白色泡沫，部分更積聚於植物及石頭上，擔心水質受到污染。相片引起一眾網民熱議，不少人質疑是河道上流有人或建築物釋出污染物，亦有人稱夏天前往該處時曾嗅到臭味，資料顯示，上址而非首次出現不明泡沬。 渠務署及環保署發言人分別表示，已得悉小夏威夷行山徑出現白色泡沫的情況，將會調查及跟進。至於消防處發言人亦表示，泡沫出現位置的地勢較附近的寶林消防局為高，而該局於本月22及23日均沒有於山徑範圍使用化學泡沫作訓練。

有網民上周三（23日）到將軍澳小夏威夷瀑布附近一帶山徑行山時，發現河道內浮現大量不明白色泡沫。（網民Christy授權提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民Christy上周三於facebook群組「將軍澳主場」發文，指當日到小夏威夷瀑布附近的山徑行山，期間發現河道內出現大量白色不明泡沫，幾乎覆蓋整條河道的水面。

從Christy拍下的相片可見，部分泡沫與河水混合後被稀釋，另有部分則凝固如雲團，浮於水面上，積聚於河邊的石頭及植物上。她形容當時「小夏威夷瀑布嘔晒白泡」，又指曾親身行至河道上游，惟未發現泡沫源頭。

部分凝固如雲團，積聚於河邊的石頭及植物上。（網民Christy授權提供）

帖文引來網民熱議，不少曾到該處行山的市民均指有泡沫的情況並非首次發生，懷疑上游有市民或建築物釋出化學物，令水質受到污染，「以前上面有豬埸」、「上游啲村屋係直接排污㗎嘛」、「可能有人洗衫」、「夏天行過仲聞到有臭味」、「就算之前清，面頭都有層彩色透明物質喺度，被污染咗好耐」。

《香港01》就相關情況分別向渠務署、環境保護署及消防署查詢。渠務署發言人指，得悉將軍澳小夏威夷徑附近溪澗有白色泡沫出現，已於24日派員視察及清理，並會繼續配合相關部門的調查和跟進工作；環保署發言人亦指，收到渠務署轉介後，正調查及跟進事件。

消防署發言人回覆時指，根據照片顯示，泡沫所在位置的地勢較附近的寶林消防局為高，該局人員於12月22日至23日期間沒有於小夏威夷徑附近範圍進行任何型式的訓練，包括使用化學泡沫。

翻查資料，早於2017年已有市民曾發現小夏威夷徑河道出現不明泡沫，當時泡沫充斥渠道，長逾數百米，附近村民也擔心泡沫會影響野生動物的安全。而2016年底，將軍澳消防及救護學院附近的小赤沙溪澗及水渠同樣曾出現的大量泡沫，當時消防處表示，飛機模擬事故訓練中，消防員使用泡沫滅火時，訓練員沒有及時打開控制閥，以致未有流入污水處理系統，而是錯誤經學院的雨水渠流入下游溪澗。

事實上，網傳圖片被裁去左方的通告，和洗潔精沒有關係。（fb專頁「傑出男公關」圖片）

同場加映：日本有女網民因為節省3日圓（約2毫港元）的膠袋費，購買沐浴露後直接放入袋中，詎料回家途中沐浴露被撞爆，釀成「成袋泡」的人間慘劇！她冷靜下來後進行了一連串爆笑自省，而一連串的推文亦引來大批網民讚好及留下大量爆笑回覆！

網民抱怨因為「膠袋徵費」而釀成這次的人間慘劇。（twitter@sakasakaykhm）