袁國勇教加洗潔精沖廁　網瘋傳廁所泡沫倒灌照　真相原來係咁

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇日前視察九龍灣麗晶花園第6座後，建議市民可以加入洗潔精再沖廁，減低染疫機會。昨日（10日）多個討論區傳出一張整個廁所及地下都滿布泡泡的照片，聲稱有人將大量洗潔精倒入座廁所致，呼籲袁教授明白有人「以為倒得多就殺菌殺得多」，反連累其他單位。今日有網民發現，這張網絡瘋傳相照被裁掉一部分，照片左方還有一則管理處通告，顯示泡泡事件或因有住戶將手洗用的洗衣粉放入洗衣機內所致。

袁國勇教授早前在視察九龍灣麗晶花園第6座後，建議市民可以在沖廁時加入一些洗潔精，減低染疫風險。（01直播）

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袁國勇教授早前視察九龍灣麗晶花園第6座後，建議市民可以加入一些洗潔精或梘液才沖廁，可以破壞病毒外層的脂肪膜，減低染疫風險。不過網上討論區就傳出，有市民「倒太多」，引致低層單位出現泡沫倒灌情況。

網傳相片是一張4格圖，分別顯示泡泡浸滿走廊、廁所、睡房等地，多得像雲一樣，並稱引述朋友，指家中座廁湧出大量泡泡，樓下幾個單位都出現相同事件，管理處相信是有倒大量洗潔精入座廁，令泡沫倒灌其他單位，該段帖文還寫道：「袁國勇教授要知道洗潔精係會產生好多泡沫，有啲蠢人以為倒得多就殺菌殺得多，其他單位真係比佢哋累死！」

袁國勇建議市民倒洗潔精沖廁：

事實上，網傳圖片被裁去左方的通告，和洗潔精沒有關係。（fb專頁「傑出男公關」圖片）

有網民看完帖文後，甚至批評袁國勇教人倒洗潔精，「住最低層咪比佢累死」。然而及後有網民發現，這張圖片實際被裁走了左方的通告。

該則通告張貼於12月2日，早於袁國勇建議倒洗潔精的日期，通告內容與粉嶺中心低層住戶的投訴有關，該屋苑管理處指大廈有單位出現倒湧泡沫事件，懷疑有個別住戶將發泡性較強的手洗用洗衣粉放入洗衣機使用，導致大量泡泡溢出。

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