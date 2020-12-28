東京地鐵員工爆疫　15車長中招缺勤　列車班次「開天窗」激減三成

新冠肺炎／日本鐵道】日本新冠肺炎疫情近日愈燒愈烈，其中以人口最密集的東京都最嚴峻，早前甚至迫於全面禁止所有外國人入境。而近日當地傳媒報道，東京都營鐵路（東京メトロ）內部員工爆疫！當中最為繁忙的都營地下鐵大江戶線，甚至有多達15名車長因染疫而缺勤，導致班次被迫大減至原來的七成，東京都政府要為此亦公開致歉。

作為東京都會命脈的東京地下鐵最近爆發員工染疫潮。（東京Metro官方網站）

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根據《日本放送協會》（NHK）報道，由東京都政府直營的東京都營鐵路，旗下人流最多的大江戶線，由於都營地下鐵大江戶線屬於江東區清澄乘務段的區間，有15名車長相繼確診染疫，因此列車營運亦大受影響，導致大江戶線列車班次縮減班至原來的七成。

而由於被視為確診者密切接觸者的同事也要在家隔離，因此，清澄乘務段目前無法工作的車長總數共有21人，佔去整體約一成。

大江戶線的班次從今日起至明年1月11日止，將減少到原本的7成（東京Metro官方網站）

由於無法按平常的人力配置運行列車，造成大江戶線行駛的班次受影響，暫定由本月27日起到明年1月11日將減少至原有約七成，未來要視乎車長康復狀況逐步恢復至正常班次。東京都政府及東都交通局均對造成乘客不便表示歉意。

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