美4歲女確診新冠肺炎　媽媽計劃照帶全家去迪士尼：這是聖誕禮物

新冠肺炎疫情肆虐全球，今年聖誕節過得不一樣，不過美國一位媽媽卻未有為抗疫而減少慶祝活動，即使其4歲女兒接受病毒檢測呈陽性，仍打算一家人於拆禮物日（26日），到美國佛羅里達州迪士尼度假區遊玩，隨即惹來網上猛烈抨擊。

位於佛羅里達州（Florida）的迪士尼世界（Disney World）自3月閉門以來，於7月11日重開。（資料圖片）

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該位媽媽日前在facebook群組「Disney World Junkies」發文，大呻其4歲女兒確診新冠肺炎，而其他家庭成員的檢測則呈陰性。她續表示，一家人原定於26日前往迪士尼樂園遊玩，直言如果要取消這次活動會讓她非常沮喪，因籌備多月，「6月已經取消了一次」，加上這是兩位孩子的聖禮物，「沒有這個旅程，什麼都不能送給她們」。

她補充指女兒並沒有任何病徵及不適。而身邊亦有人認為她們一家可以繼續旅程，因而現在陷入兩難局面。

佛羅里達州迪士尼世界重開，遊客在入場前要先量度體溫。（AP/資料圖片）

帖文引起網上熱烈討論，有人批評她自私，即使女兒沒有病徵都有可能傳播給人，「你一家人的聖誕快樂，令全部人一齊爆發？」而且病毒有潛伏期，其他家庭成員檢測呈陰性，不代表沒中招。有住在迪士尼樂園附近的居民就大呻，近來的生活不斷被旅客入侵，就像被病毒圍繞一樣。

美國新冠肺炎確診數字已突破1800萬，本月18日更破紀錄單日新增逾40萬確案個案。位於佛羅里達州（Florida）的迪士尼世界（Disney World）自3月閉門以來，於7月11日重開。

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