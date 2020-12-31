天文台寒流下向儲水式電熱水爐勇士致敬　網民熱議最殘酷沖涼時間

【強烈寒潮 / 天氣 / 除夕】本港受強烈寒潮影響，除夕氣溫降至7、8度，元旦日仍然嚴寒，一眾儲水式電熱水爐用家叫苦連天，連天文台都向這班「勇士」抽抽水。其facebook專頁昨日（30日）上載一張吉祥物「度天隊長」的「出浴照」，致敬各儲水式電熱水爐用家，並改寫歌詞變成「祝你在寒流下平安」，令網民無限感慨，分享人曾經歷的最短熱水涼時間。

天文台昨日（30日）上載一張吉祥物「度天隊長」的「出浴照」，致敬各儲水式電熱水爐用家，並改寫歌詞變成「祝你在寒流下平安」。（天文台fb圖片）

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天文台fb專頁上載一個抽水post，不但改寫Dear Jane的《銀河修理員》歌詞，包括「除了會凍一切都美好」和「祝你在寒流下平安」，又形容儲水式電熱水爐是「處死式」，還配上「#3分鐘戰鬥浴」、「#生死時速」。

帖文獲網民大讚有創意兼抽得好，有人大玩改歌詞接龍「除了暖氣面前無退路」、「沿途在修理着塞了的企缸」、「冰水從頭上驟降，我就快生冰瘡」、「從頭再煲過，這種堅壯真悲壯」等，更標籤Dear Jane「推到原唱唱成首」。而「處死式熱水爐」一詞更勾出勇士們共鳴，有用家更分享悲壯回憶，指平均僅得4至5分鐘的有限時間，另有網民笑言根據非正式統計，「使用處死式電熱水爐嘅人，都會比其他人更把握每分每秒」。

勇士留言分享自己的用家心得▼▼▼

用儲水式電熱水爐真是只能沖夠3分鐘？（示意圖，《想見你》劇照）

用儲水式電熱水爐真是只能沖夠3分鐘？消委會曾測試12款電熱式儲水的熱水供水時間，最長可達9.9分鐘，但最短則只有3.9分鐘。

按圖睇下你屋企部熱水爐可以沖幾耐啦！▼▼▼

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