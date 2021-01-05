流浪貓大雪下敲窗求救　凍傷瀕死獲好心人送院　結局令人安慰

在冰天雪地下，穿上厚厚大衣的人類，都難以抵受寒風，更何況是流浪多時的貓貓。加拿大魁北克省一隻流浪貓在大雪下，走到一戶人家門前，用僅餘的力氣敲窗求救，無辜的樣子打動了女屋主，隨即聯絡動物救援中心幫助，讓牠接受獸醫治療，結局更是令人安慰。

加拿大魁北克省一隻流浪貓在大雪下，走到一戶人家門前，用僅餘的力氣敲窗求救。（Un Chat à la Fois /One cat at a time圖片）

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貓貓得救的故事發生於去年情人節，近日才在網上曝光。加拿大魁北克省一名女子當日聽到後花園傳來古怪聲響，走近細看下發現一隻橘貓正站在大雪下，可憐地敲窗求助。女子隨即拍照並聯絡當地救援中心「 Un Chat à la Fois /One cat at a time」，創辦人Marie Simard表示看到貓貓的情況，「心都碎了，遂在30分鐘內將牠帶到獸醫診所接受治療」。

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獸醫檢查後發現貓咪有爛牙、凍傷、被咬傷、身體有傷口滲血、跳蚤、蠕蟲、糖尿病及皮膚過敏的情況，需留院治理數天，而且牠非常虛弱，眼睛也需要動手術，獸醫指如果沒有得到即時的幫助，貓貓應該撐不過冬天。

Simard為貓貓改名為Aslan（阿斯蘭），是源自小說《納尼亞傳奇》系列獅子王的名字，又為阿斯蘭在治療期間尋到一個寄養家庭暫住，當逐漸康復後，該家庭更決定直接收養牠，成為阿斯蘭的新主人，目前阿斯蘭狀況良好，也很適應新環境。Simard相信阿斯蘭是被不負責任的主人拋棄，幸好找到愛牠的家庭，而且阿斯蘭是一隻非常親人的貓咪，最喜歡睡在枕頭上。

（BoredPanda）

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