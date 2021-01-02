日本慘案｜流浪漢老翁阻虐貓遭報復　5名大學生追打重擊頭部致死

日本岐阜縣發生一宗流浪漢被襲擊致死事件，引起日本社會極大憤怒，因為受害人是一個長期住在橋下，年屆81歲的老翁。分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」披露這宗慘案的詳情。

死者渡邊哲哉過了約20年的流浪生涯，是個愛貓之人，會拿着微薄收入買飼料餵跟他一樣私流浪貓。（影片截圖）

死者渡邊哲哉在橋下生活了大約20年，是個勤學佛法及愛貓之人，雖然拾荒維生，但會拿着微薄收入買飼料餵跟他一樣的流浪貓。

某天，渡邊見到幾名大學生在虐貓，於是喝停他們的行為，雖然成功保護了貓咪，但那幾個大學生對渡邊產生了敵意，不時對他作出攻擊行為。在今年3月中，其中一名大學生從橋上拿石頭，丟向橋下這群流浪漢的帳篷，事件有人報警，但可能是因流浪漢的身份，警方並沒有特別重視，不久便發生了慘劇。

渡邊曾見到幾名大學生在虐貓，於是喝停他們。（影片截圖）

3月25日早上，5名大學生約好在橋上，一起拿石頭丟向橋下的帳篷，把渡邊與女性友人逼出了帳篷，這次大學生們似乎殺紅了眼，其中3名大學生追過去繼續攻擊，渡邊與女性友人不斷逃跑，但大學生一直窮追猛打，直至渡邊躺在地上沒有反應，大學生才停手，女性友人立即報警。

由於渡邊頭部受到嚴重襲擊，頭骨也陷下了一大片，沒多久便傷重死亡。後來警方透過事發地點附近的閉路電視，鎖定了疑犯，在4月23日逮捕他們，發現他們是5名只有19歲的年青人，並調查出其中幾人是朝日大學硬式棒球部的成員，校方因此停止棒球活動。幾名疑兇被抓到，但帳篷外的小貓卻一直在等渡邊回來。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】