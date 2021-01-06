起雞皮！泰男散步驚見螞蟻詭異圍圈自轉　神秘漩渦現象原來好悲哀

螞蟻擁有超凡生命力，但原來一個罕見現象可以令牠們力竭筋疲。網上瘋傳一段影片，片中可見大樹下竟有數百隻螞蟻在地上堆在一起，牠們有規律地繞成一圈圈，不斷順時針地自轉，遠看活像一個詭異的漩渦，畫面相當嚇人。其實這是被稱為「螞蟻死亡漩渦」（ant mill）的現象，當漩渦不再流動，意味着螞蟻會油盡燈枯，耗盡精力而死。

網上瘋傳影片，片中數百隻螞蟻堆在樹下圍圈順時針旋轉，活像一個詭異的漩渦，原來這是「螞蟻死亡漩渦」（ant mill）現象。（YouTube頻道「Viral Press」影片截圖）

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早前網上流傳一段嚇人影片，拍攝地點在泰國南部董里府（Trang），發現這奇特現象的泰男當日早上與友人外出散步，在大樹下發現有一大堆昆蟲圍圈，他們走近並用電筒照看，驚見數百隻螞蟻正繞成形狀詭異的圓圈，並順時針方向不斷自轉，沒有螞蟻停下步伐，它們不斷「跟隊形」向前行並形成漩渦，嚇得他立即用手機拍下這個超神奇的畫面。

原來螞蟻會不斷打圈，是因為一種被稱為「螞蟻死亡漩渦」的現象。這種現象只發生於行軍蟻之間，隊伍中領頭的行軍蟻會分泌追蹤的訊息荷爾蒙（trail pheromone），其他尾隨的行軍蟻則用嗅覺跟隨。當領頭的行軍蟻迷失方向並產生混亂時，尾隨的行軍蟻會繼續盲目地跟隨先前留下的訊息荷爾蒙，以致形成永無止境的迴圈，若迴圈沒有因為某種因素而被打破，行軍蟻將無法逃出這個死亡漩渦，不斷迷失方向地盲目前行，直至筋疲力竭而盡。

（綜合）

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