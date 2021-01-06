主教山蓄水池｜男子疑夜闖影相　IG小紅書分享打卡貼士遭網民鬧爆

建於1904年、具過百年歷史的深水埗主教山蓄水池因水務署平整工程曝光，內裏古羅馬式石柱及紅磚砌成的圓拱引起熱議，更令不少市民想一睹風光，不過當局表示工地有一定程度潛在危險，呼籲市民切勿擅自進入。有網民日前於討論區爆料，指有男子疑帶同攝影設備擅自闖進蓄水池「打卡」，更於instagram及小紅書等社交平台分享心得，遭兩地網民同聲鬧爆。

有網民發現有攝影發燒友疑擅闖深水埗主教山蓄水池拍照，更於社交平台分享打卡貼士。（連登討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民昨日（5日）於連登討論區以「有人擅闖主教山蓄水池+喺小紅書教大陸人去打卡」為題發文，指在instagram看分享攝影作品的帳戶時，發現有人帶同器材，疑於晚上擅闖深水埗主教山蓄水池拍照，「佢仲要好威威咁放埋上ig story，慌死人唔知佢係夜晚擅闖入去」。

從樓主上載的截圖可見，1名男子晚上於蓄水池內，站在古羅馬式石柱及紅磚圓拱下捧着書本造型燈「打卡」，上載相片者形容該處「Really dark but a pretty sick place（非常黑暗，不過是個很瘋狂的地方）」，又寫下「Adventure of a lifetime」的字句。有人留言批評非法闖入蓄水池行為可恥，惟帳戶僅回覆「香港每日都發生很多可恥的事」，似乎不覺得有問題。

該帳戶其後於內地社交平台小紅書分享了「打卡攻略」，遭中港網民狠批（連登討論區圖片）

樓主更發現，該帳戶其後於內地社交平台小紅書分享了「打卡攻略」，於文中表示「在香港看到這樣精美絕倫的建築真是非常難得，所以在完全封閉前趕緊拍了兩張」，又稱要感謝「阻止了挖掘機繼續破壞現場的當地居民」。樓主質疑事件反映蓄水池有保安漏洞，「咁咪好容易有人去破壞歷史建築？佢咁做有冇犯法？」。

帖文一出即引來網民圍罵，不少人指相中男子與攝影師並非同一人，惟兩人行為同樣無公德心，猶如宣揚違法行為，「影相大晒咩，咁無公德心」、「真係不知所謂，香港啲古蹟就係因為呢啲X樣好快玩完」、「鼓吹緊人破壞古蹟，破壞香港歷史文化」。而小紅書的內地網民同樣批評該帖文，指男子「無知愚昧」、「偷跑進去還拍照公告天下，怕是沒人知道嗎？」、「沒素質沒公德心，還要別人模仿你」。

一對年輕男女在飛鵝山崖邊，女子坐在男子的膊頭上，前方的朋友則為他們拍照。（影片截圖）

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凱燕反擊網民▼▼▼

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樓主與凱燕對話充滿火藥味▼▼▼