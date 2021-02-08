心理測驗│4大掃除物品測桃花指數　最快丟掉呢樣嘢要小心爛桃花！

撰文：夏洛特
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踏入新一年，想知自己的姻緣、人緣運如何，不妨用以下心理測驗快速測試看看。
大掃除時，你會優先丟掉哪些物品？（電視劇《逃避雖可恥但有用》劇照）
👇👇👇問題：以下哪物件是你在大掃除時會優先丟掉？👇👇👇
A 拖鞋
B 塑膠手套
C 吊飾
D 筆筒
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👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
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同場加映：心理測驗│新年飲醉酒4種反應透視內心強大程度
你內心足夠強大到面對任何困境嗎？（電視劇《驅魔麵館》劇照）
👇👇👇問題：你在除夕聚會飲醉酒，直覺認為自己會變成怎樣？👇👇👇
A. 趴在桌上入睡
B. 唱歌大笑
C. 發呆無語
D. 不斷要酒飲
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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況
👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇
1.把杯耳放在手指之間
2.輕握杯耳，尾指靠下
3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體
4.手掌握杯耳另一側
5.只用手指握住杯耳
6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端
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