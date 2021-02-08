心理測驗│4大掃除物品測桃花指數　最快丟掉呢樣嘢要小心爛桃花！

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

踏入新一年，想知自己的姻緣、人緣運如何，不妨用以下心理測驗快速測試看看。

大掃除時，你會優先丟掉哪些物品？（電視劇《逃避雖可恥但有用》劇照）

👇👇👇問題：以下哪物件是你在大掃除時會優先丟掉？👇👇👇

A 拖鞋

B 塑膠手套

C 吊飾

D 筆筒

👇👇👇不準偷看👇👇👇

👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇

+4
+4
+4
同場加映：心理測驗│新年飲醉酒4種反應透視內心強大程度

你內心足夠強大到面對任何困境嗎？（電視劇《驅魔麵館》劇照）

👇👇👇問題：你在除夕聚會飲醉酒，直覺認為自己會變成怎樣？👇👇👇

A. 趴在桌上入睡

B. 唱歌大笑

C. 發呆無語

D. 不斷要酒飲

👇👇👇不準偷看👇👇👇

👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇

+5
+5
+5
同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

👇👇👇不準偷看👇👇👇

👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇

+12
+12
+12
牛年2021攝太歲│5大犯太歲生肖　吉時吉日+拜太歲地點+化解方法
牛年2021十二生肖哪些組合最幸福？　呢對超有默契隨時富貴逼人
牛年2021年│4生肖小心爛桃花　屬馬招霧水情緣　呢個生肖陷三角戀
2021年4大運勢最強星座　天秤飛甩爛桃花　TOP 1財運直線上升
2021愛情運勢TOP 3星座　呢個星座職場桃花特別旺會多人追
2021事業行大運TOP 3星座　獅子有貴人扶持　這星座需靠自己
4星座易有破財危機　雙子慎防消費陷阱　呢位小心無錢剩
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。