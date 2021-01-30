牛年2021攝太歲│5大犯太歲生肖　吉時吉日+拜太歲地點+化解方法

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-01-30 21:00

踏進2021年送鼠迎牛，今年犯太歲的生肖包括牛、龍、馬、羊、狗。想化解的話，不妨到廟宇「攝太歲」，以期助運一二。

犯太歲者，流年運程隨時受損。（電影《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

牛年犯太歲者，流年運程隨時受損。有意「攝太歲」者，可按需要到寺廟拜祭。另擇對吉日吉時將更有利祈福，但需忌諱當日干支有否相沖自己的生肖。

👇👇👇按圖看2021年犯太歲5大生肖👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

👇👇👇按圖看牛年攝太歲吉日吉時及祭品須知👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

👇👇👇全港22攝太歲地點👇👇👇

港島區

大坑蓮花宮 ；上環水月宮 ；灣仔玉虛宮 ；鴨利洲洪聖廟 ；荷李活道文武廟 ；皇后大道中洪聖古廟 ；筲箕灣東大街天后廟 ；上環文武廟旁的列聖宮

九龍區

旺角水月宮 ；紅磡的觀音廟 ；廟街的觀音廟 ；深水埗天后廟 ；深水埗三太子廟 ；嗇色園黃大仙祠 ；九龍塘省善真堂 ；油麻地榕樹頭天后廟

新界區

每年不少善信到荃灣圓玄學院拜太歲。（資料圖片）

車公廟 ；屯門青松觀 ；粉嶺蓬瀛仙館 ；荃灣圓玄學院元辰殿

離島區

長洲玉虛宮 ；大澳關帝廟

👇👇👇按圖看5步完成攝太歲👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

在家拜太歲亦可？

如善信未能前往廟宇參拜太歲，可自行購買有關祭品留家「攝太歲」。