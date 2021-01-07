內地男蘋果咬出明星剪影　劉德華迪麗熱巴勁似　網民：牙要買保險

雕刻拿刀用槌子，他居然用牙？日前，來自浙江的王先生的用口在蘋果上雕刻的影片在微博引起熱議，他透露自己經網民啟發，想到利用牙齒雕刻「牙雕」，透過剪影的方式雕出各種人像，已經雕刻過逾20個名星的樣子。不過他指這種用牙的方式屬於「盲雕」，咬一下看下，要花很多時間調整，他的作品包括許多一線名星，包括劉德華、張國榮、楊冪、王一博、易烊千璽、丁禹兮等，看得網民嘖嘖稱奇，大嘆「這下我的牙都不如別人了」。

王先生用牙齒在蘋果上雕刻，再利用剪影呈現人物樣子。（微博影片截圖）

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內媒報道，來自江金華的王先生平日喜歡用各種材料做雕刻，約1年前他受粉絲啟發，想到玩蘋果雕刻，但「工具」卻是用牙齒，朝雕好的蘋果打燈，用剪影方式呈現人物輪廓，效果相當逼真。網民相繼貼出Angelababy、楊冪、王一博及易烊千璽的照片，他一一用牙雕出來，已經用牙齒雕刻出20多個明星的頭象。

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王先生受訪時表示，他用過各種材料進行雕刻，以往試過用吃剩的羊骨雕出達摩一類的人物。當時有網民看見羊骨時笑言，他可以向別人「吹牛」，說他可以吃完羊骨頭後直接咬出一個雕像。王先生覺得這想法很有趣，就考慮真的用牙來雕刻，剛好家裏很多水果，隨手拿了個蘋果一試。

「牙雕」蘋果睇剪影：

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由於要用牙齒直接咬在立體上造型，操作上會比較困難，王先生想到用剪影的方式相對來說更容易呈現人物的樣子，於是朝雕好的蘋果上打燈嘗試。不過他承認用牙雕刻比較費時，「因為牙咬的話相當於盲雕」，咬一下看一下，經常要觀察，又看看手機的照片，包括身體、力度等都要常常調整，才能咬出理想效果。

網民點睇：

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不少網民看完照片後大讚他咬的蘋果與真人神似，又笑言他應該要幫自己的牙買個保險，「別的不知道但是王俊凱、王源、易烊千璽是真的蠻像」。然而有人就問王先生，到底咬完拍完的蘋果會不會繼續吃，「蘋果就是被你們這樣玩漲價的」。

（綜合）

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