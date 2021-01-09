暗黑料理｜台女加熱「咖喱」炒麵　食完先知中大伏　真相原來係咁

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眼見的東西未必是真相！最近有台灣女網民大嗌救命，表示有次因為媽媽叫回家吃飯，發現雪櫃有炒麵及「咖喱」，於是拿去加熱，結果她吃過一啖才得悉眼前的黃色液體竟然不是咖喱，驚呼中大伏，「為甚麼要欺騙我的心」。

樓主嚐一口才發現中伏，原來「咖喱」汁是番薯芋圓糖水。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

該女網民於facebook群組「爆廢公社公開版」撰文，表示元旦日後媽媽特意打電話叫樓主回家吃飯，孝順的她於是乖乖的回去等開飯。因為已是下午，樓主肚餓便打開雪櫃尋找食物，發現內有炒麵及「咖喱」，遂馬上拿去加熱。

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樓主之後非常興奮的把「咖喱」汁倒在炒麵上，隨即嚐一口，竟發現中伏，原來「咖喱」汁是蕃薯芋圓糖水，原來「薯仔」是番薯，橙紅色的「芋圓」是紅蘿蔔，黃色液體不是咖哩汁，而是南瓜肉的顏色。

樓主大感崩潰，傷心問到「為什麼要欺騙我的心」，網民紛紛留言笑稱是芋圓糖水的整蠱大計，「偽裝成功的芋圓湯」、「好奇加熱完味道還是很像咖哩嗎」、「不仔細看真的有點像」、「淋上白飯應該也很不錯」、「你開創了新菜式」、「快笑死了」。

（facebook群組「爆廢公社公開版」）

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