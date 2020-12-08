阿媽暗黑料理｜一見紫色糊狀物「嚇到啞咗」　真身竟含健康功效

暗黑地獄料理｜本港新冠肺炎疫情持續，政府再收緊防疫措施，包括晚上6時起禁堂食，又是考驗自家廚藝的時間。有連登巴打昨日（7日）在討論區分享阿媽的「暗黑料理」，只見一盤紫黑色糊狀物體，驟眼看的確不太開胃，連樓主都表示「嚇到啞咗」，又叫大家競猜究竟是什麼。

連登巴打分享阿媽的「暗黑料理」，只見一盤紫黑色糊狀物體，驟眼看的確不太開胃，連樓主都表示「嚇到啞咗」。（連登討論區圖片）

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該網民在連登討論區，以「估唔到家母煮到連登級數嘅餸」為題發文，貼出一張令人毫不開胃的照片，只見枱面放上一碗暗紫色的糊狀物體，就像瀕臨變壞邊緣的紫米露。樓主表示一看到時都嚇一跳，但吃下去又覺得「幾好味」，還用它來「送白飯」。

不少網民看到照片都猜想是攪碎了的紫薯，但樓主則指跟紫薯很接近，「係佢啲近親嚟，原本應該白色肉，但家母唔知做乜買咗紫色」。樓主最終開估指其實是「紫山藥」，可以加點蝦米蒸熟，「食落真係唔差，同芋頭差唔多」，但最神奇的是「蝦米蒸完變咗藍黑色」。

謎底終於解開，樓主又強調味道不錯，但其他網民仍然不敢相信可以食用，「撈埋可能有毒」、「係咪核廢料嚟？」又有人問樓主媽媽是否動漫《銀魂》粉絲，貼圖稱跟劇中經常出現的「宇治銀時丼」一模一樣，笑言「佢啱啱通過考驗落山趕住煮飯畀你食？」

有人問樓主媽媽是否《銀魂》粉絲，貼圖稱跟劇中經常出現的「宇治銀時丼」一模一樣。（連登討論區圖片）

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家人不諳廚藝，其煮食創意隨時嚇人一跳！有網民早前就在討論區齊齊分享，阿媽曾用過何種騎呢材料煲湯，有人直言是暗黑料理比賽▼▼▼

暗黑料理｜連登仔大呻飲燒賣芝士腸湯 網民熱論阿媽最癲煲湯材料（01熱話製圖）

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