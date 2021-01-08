加茂前雪懸案│日本8歲女在家離奇失蹤　父母收亂碼信揭開真相？

「倒楣只因為你不聽話！」，日本8歲女童加茂前雪1991年於家中憑空消失，父母3年後收到詭異的「亂碼」信件，卻始終解破不了信中真正意思。有網民「解碼」後，翻譯出這樣的一句話，讓不少人相信小雪可能已經遭遇不測，但也有人相信那只是惡作劇而已。

日本90年代有8歲女童在家離奇失蹤。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

專門分享懸案的Youtuber「小烏」曾講解這宗女童離奇失蹤事件。事源1991年3月15日，當時8歲、居於日本三重縣四日市的加茂前雪，在下午2時返抵家中，並接聽了媽媽的來電。但在短短一小時後，於3時回家的二姐，已不見妹妹小雪的身影，僅在桌上發現一杯未飲完且仍有餘溫的熱朱古力。

遺下一杯熱朱古力

當時小雪父親在同一屋簷下熟睡，他在4時醒來後表示，此前沒有聽到屋內有任何不尋常聲音，更以為小雪只是出外玩耍而已。待傍晚7時許，小雪母親及大家姐回家後，一家人才意識有不對勁，慌忙到住所附近尋找小雪。

加茂前雪在短短１小時內失蹤，其姊在桌上發現到一杯有餘溫的熱朱古力。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

然而，小雪就像憑空消失了一般，無論如何也找不到她。警方接報調查後，認為是一宗兒童誘拐事件，小雪大有可能與誘拐者本身相識，又指案發時小雪家有許多奇怪的地方。

👇👇👇按圖了解加茂前雪失蹤當日的疑點👇👇👇

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3年後加茂前一家接連收到奇怪的來信。第1封信的信封寫着「加茂前秀行先生收」，但小雪父親實際名字是「芳行」，而非「秀行」，信中內容更像充滿密碼一般，令人摸不着頭腦。

其中文字全以「片假名」（日語表音符號的一類）出現，而非常用的「平假名」（日語發音字母的一類），換言之整封信都是以類似注音拼寫出來中文一般書寫，而字裏行間更多是沒有組合好的順暢句子。即或如此，還是不難發現信上有加茂前雪的名字出現。

事件隨之引發媒體以至民眾關注，更激起一股「解碼追兇」的社會熱潮，紛紛嘗試破解信中「密碼」。至今有兩個版本的翻譯被指最有可信度，不少人因此認定這是一封告密信件，暗示小雪已被黑社會拐賣到某國家的紅燈區賣春。

小雪父母在案發3年後接連收到奇怪來信。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

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「解碼追兇」熱潮

隨後第2封信則是一名自稱來自福岡的靈媒「緒方達生」寄來，他直言小雪已經身亡，「目前靈魂（小雪）正到處尋找自己的遺體」，兇手是小雪認識的一男一女。然而，緒方達生不久又寄出第3封信，聲稱有其他「靈魂」在干擾小雪的靈魂，自己也不能再幫忙追查小雪一案。

此後小雪家人在2003年10月接到一名陌生男子的電話，對方莫名向他們形容自己的外表特徵後，便掛斷電話。無獨有偶的是，這名男子自述的外型特徵，與案發時被目擊與小雪說話的神秘司機外表相似。

警方懷疑一名男司機是誘拐小雪的最有可能嫌疑犯。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

警方當時未有公開過這條線索，理應很少人知道才是，故有說這是兇手向小雪親人示威的一通電話。可惜，這次以後小雪父母再沒有收到任何有關女兒的消息，直到29年後的今日他們仍在癡癡等待真相昭彰的時刻。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】