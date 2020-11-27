《千與千尋》現實版？日女參拜赤城神社失蹤　靈媒透視恐怖經歷

「神隱」在日語有「被神隱藏」的意思，指那些在山林離奇失蹤的人，可能是被神明或妖怪帶走了。電影《千與千尋》亦有用上類似傳說，講述少女千尋與父母誤闖「神域」後，如何重返人世。現實中，日本22年前發生過相似事件，一名前往神社參拜的女子半途消失，案件一度被指為「神隱事件」。究竟該女子經歷了甚麼？靈媒幫忙又會否看到事實真相？

1998年日本一名主婦志塚法子在前往赤城神社參拜期間，於林道中離奇失蹤。（Google地圖截圖）

專門講解懸案的Youtuber「小烏」曾分享這宗神社失蹤案件。事源1998年5月3日，時年48歲女子志塚法子與丈夫、女兒等一行7人，由千葉縣駕車前往位於群馬縣（前橋市三夜澤町）的赤城神社參拜。惟到達後下着傾盆大雨，一家人逼於無奈，只好由法子丈夫與叔父作代表上山參拜。

惟不消一會，法子突然改變主意想親自參拜。她對家人說：「一場來到，還是去添個香油錢吧！」，隨後便放下讓她耳嗚不已的助聽器，拿錢下車參拜。奇怪的是，法子當時拿的是一枚100円及一枚1円，並沒有拿日本參拜文化中常見，和「御緣」發音一樣，代表「緣份」的「5円」。

法子拿錢下車參拜，但奇怪的是當時拿的是一枚100円及一枚1円。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

神社相反方向出現

隨後法子沿着參拜道路前往神社，但其女兒卻突然在車上看到她往神社相反方向的林道上走。法子女兒當下心感奇怪，但嘗試呼叫對方不果後，也只好將注意力轉回在哄小孩子上，想着對方回來後才問明緣由。沒料及的是，這一幕成為她最後見到法子的畫面。

法子女兒在車上看到母親往神社相反方向的林道上走。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

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法子不見後，其家人四處搜尋都未有結果，無計可施下只好報警。然而，警方動員逾百人搜索10日，甚至用上警犬，也未有得到法子的任何消息。後來在案發數天，法子家人陸續收到一些無聲來電，但無法證明是否與法子有關。

在案發7個月後，有人向警方提供一卷錄影帶，內容是一個女人在樹林中穿着粉紅色衣服、黑色裙、手拿紅色雨傘，被指與失蹤時的法子衣着吻合，可其家人卻一口咬定那人並非法子。法子至此猶如人間蒸發，再沒有任何消息。不少人認為此事並非一宗單純失蹤案件，並點出有3大疑點需要解謎。

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靈媒看穿案發經過？

坊間對法子下落有多種推測，將其失蹤歸類為「神隱」、「私奔」，甚至「綁架」事件。法子家人則在此後透過日本電視台，找來美籍靈媒「Gale St. John」協助調查。後者聲稱透過通靈看見案發經過，指法子當時身受一段恐怖經歷，並早在案發翌日後死亡。

美籍靈媒「Gale St. John」曾協助調查赤城神社神隱案。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

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不過這些說法始終沒有找到確切證據，也沒有讓涉事家人找到法子遺體。2008年6月，即事發10年後，法子被正式判為「失踪宣告」（法律上被宣告死亡），更讓此事成為懸案。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】