水壺底藏煮熟大蜘蛛　澳洲網民憂飲光「精華」　仲發現少了1部位

部分人沒有清潔水壺和茶杯的習慣，裏面來了不速之客都照樣喝下去！澳洲有網民在社交媒體分享，自己日前在水壺底發現一隻大蜘蛛，但已經用水壺沖過幾杯茶和咖啡，不知牠是何時跑進去，大嘆應該喝了牠的「精華」。其他網民看完照片都稱畫面嘔心，而更可怕的是已經煮熟的蜘蛛，居然少了1隻腳。

澳洲網民在水壺發現大蜘蛛，不知是何時跑入去。（Snapchat圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

澳洲網民在社交平台Snapchat分享照片，發現自己的水壺內藏了隻大蜘蛛，而且已經被煮熟，擔心自己已經喝下了牠的「精華」，對於牠何時跑入壺內亦毫無頭緒，遂拍照分享。

從照片所見蜘蛛已經反肚死了，身體濕濕的，「我想我把牠煮沸了，喝了牠的精華」，網民還放了兩個嘔吐的emoji。他又透露發現蜘蛛前，已經用這個水壺煮過茶和咖啡喝。不過照片最令人不安的地方，是倒出蜘蛛後才發現牠少了1隻腳，身上有個短短的斷肢位。

澳洲網民在水壺發現大蜘蛛，而且8隻腳還少了1隻。（Snapchat圖片）

照片之後更被分享到facebook上，有人看完照片大呼「想嘔」、「我馬上放下了茶杯」、「可以拍新的蜘蛛俠了」。有網民惡趣味追問「第8隻腳去哪」，但就有人提醒如果擔心喝到異物，可以改用玻璃水壺。

（綜合）

有連登仔就曾分享煎蛇蛋的經驗，還大讚「效果好有驚喜」，口感似「新鮮出爐嘅麥當勞熱香餅」（慎入）▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

同場加映：癩蛤蟆真身原來係咁！！▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

同場加映：日本喵星人擁「空氣瀏海」萌爆▼▼▼

Omame最突出的地方是，牠頭頂長出的灰色毛髮猶如空氣瀏海一樣，非常整齊。（cici.toto.mametchi＠IG圖片）

▼▼▼點擊下圖睇更多Omame生活照▼▼▼