心理測驗｜5種飯糰透視職場優勢　揀呢款最受上司青睞？

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所謂職場如戰場，認清自己的優點在哪，事業才有可以持續攀升。以下這個有關職場的心理測驗，不妨以直覺選出最吸引你的飯糰，測出你有何職場優勢。

認清自己的優點在哪，事業才有可能持續攀升。(電影《高年級實習生》劇照)

👇👇👇問題：憑直覺選出圖中哪個飯糰最吸引你？👇👇👇

圖1

圖2

圖3

圖4

圖5

👇👇👇不準偷看👇👇👇

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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

👇👇👇不準偷看👇👇👇

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同場加映：心理測驗│一圖測你內心脆弱面

👇👇👇請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西，然後往下看解讀。👇👇👇

請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西。（網上圖片）

A.女童

B.蝴蝶

C.士多啤梨

D.骷髏頭

E.樹木

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