心理測驗｜5種飯糰透視職場優勢　揀呢款最受上司青睞？

撰文：夏洛特
最後更新日期：
所謂職場如戰場，認清自己的優點在哪，事業才有可以持續攀升。以下這個有關職場的心理測驗，不妨以直覺選出最吸引你的飯糰，測出你有何職場優勢。
認清自己的優點在哪，事業才有可能持續攀升。(電影《高年級實習生》劇照)
👇👇👇問題：憑直覺選出圖中哪個飯糰最吸引你？👇👇👇
圖1
圖2
圖3
圖4
圖5
👇👇👇不準偷看👇👇👇
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+11
+11
+11
同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況
👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇
1.把杯耳放在手指之間
2.輕握杯耳，尾指靠下
3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體
4.手掌握杯耳另一側
5.只用手指握住杯耳
6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端
👇👇👇不準偷看👇👇👇
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+12
+12
+12
同場加映：心理測驗│一圖測你內心脆弱面
👇👇👇請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西，然後往下看解讀。👇👇👇
請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西。（網上圖片）
A.女童
B.蝴蝶
C.士多啤梨
D.骷髏頭
E.樹木
👇👇👇不準偷看👇👇👇
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+12
+12
+12