34歲男嚴寒沖熱水涼後滿身紅瘀塊　昏倒浴室現過敏性休克急送院

【寒潮／寒冷天氣警告／寒冷性蕁麻疹／冬季季候風／天文台／禦寒保暖】沒有最冷，只有更冷！天文台再低周六（1月9日）市區氣溫預測至最低7度，分區更一度預測最低只有3度。寒冷天氣淋一個熱水浴，可能是不少人的保暖方法，不過有醫生就提醒，有個案在低溫下脫衣洗澡後突然昏倒在地，原來是「過敏性休克」。

醫生提醒，有人曾在低溫下脫衣洗澡後突然昏倒在地，出現「過敏性休克」。（示意圖，GettyImages）

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台灣兒科急診醫生吳昌騰日前在facebook專頁發文，分享寒流來襲時的注意事項。他引述《急診醫學期刊》報告的一則特別病例，指美國科羅拉多州的34歲男子，洗完熱水澡後拉開浴室門，突然昏倒在地。家人發現時，他全身皮膚出現大量類似蕁麻疹發作的紅瘀塊，有低血壓及呼吸促，需緊急送院。

經醫生診斷，該名男子患有「寒冷性蕁麻疹（cold urticaria）」，即是對寒冷天氣過敏，出院後還需日常服用抗過敏藥並避免冷刺激，另外還給他腎上腺素注射器，以便於自我急救。

吳昌騰指出，寒冷或冷水過敏導致休克的病例雖然相當罕見，但一旦發生常常不易及時診斷。

以下是「寒冷性蕁麻疹（cold urticaria）」常見症狀及預防方法▼▼▼

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在寒冷天氣下，時間就是儲水式電熱水爐用家的最強敵人，每次如「生死時速」一樣！消委會曾測試12款電熱式儲水的熱水供水時間，最長可達9.9分鐘，但最短則只有3.9分鐘。

按圖睇下你屋企部熱水爐可以沖幾耐啦！▼▼▼

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寒流襲港！留意6大重點保暖部位▼▼▼