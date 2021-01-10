如童話故事典型插圖美女　俄羅斯模特兒日本爆紅　獲讚世界第一美

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

俄羅斯地大人廣，同時也以美女多著名。因此能在俄羅斯殺出重圍，當上知名模特兒的人，更可說是美人中的美人。近來日本媒體所介紹的「Nastya Kusakina」，就是其中之一。

根據日本媒體《FORZASTYLE》報導，Nastya Kusakina今年24歲，出身自俄羅斯的奔薩市。Nastya天生有一雙清澈透明的大眼睛，以及恰到好處的小臉，彷彿精緻的娃娃一般可愛。

如童話故事書中的經典美女　登雜誌後秒成日本熱話　點擊瀏覽Nastya美照▼▼▼

+11
+11
+11

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

除此之外，Nastya還有180公分的高䠷身材，以及瓷器般雪白的皮膚。這些特質讓她無論身穿那種類型的衣服，都能夠輕鬆駕馭，成為幫助她模特兒事業的最佳利器。

日本網友們也紛紛讚嘆「美過頭了吧」、「說到『美女』這個詞時，腦中浮現的樣子就像她一模一樣。小時候讀童話故事，書上畫的美女就是這個型的」、「雖然說俄羅斯美女很多，但達到這個水準的也很罕見」、「終於介紹她，我覺得這根本世界第一美了」。

【同場加映】俄爆紅「透視裝」護士獲取消懲處　正面照曝光內衣公司邀作模特兒（點圖放大瀏覽）：

+2
+2
+2
日本著名「美女一條街」　整容師都嚟搵靈感　綜藝實地考察發現……
台女表演「顏藝」狂曬崩壞照　30張對比圖震驚網民：原來是大美女
日本最可愛女初中生出爐　13歲冠軍為參賽狂瘦臉　已計劃自創品牌
雞排妹鄭家純告診所「做壞大腿」　反遭索賠300萬　最新慘況曝光
最性感伊之助！美女「豬突猛進」一秒變豬頭　網民讚神還原胸肌

延伸閱讀：

好羨慕！老闆豪灑近8億給員工當禮物 36歲秘書爽退休

美洲豹咬鱷魚頸強行拖入叢林 畫面震撼網民：竟能如此輕鬆

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。