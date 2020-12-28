雞排妹鄭家純告診所「做壞大腿」　反遭索賠300萬　最新慘況曝光

鄭家純（雞排妹）近日因肖像權使用問題，要求8年前她合作抽脂的高雄元和雅診所，撤掉門口柱子廣告照並賠150萬元（台幣，下同），後續雙方互相提告，而雞排妹也在Instagram發限時動態抒發情緒，表示最近忙到「連性生活都沒有」。

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鄭家純的好友夢夢前幾天傳訊幫她打氣，希望她不要太在意「那些妖魔鬼怪說了什麼」，雖然雞排妹回覆，「那個等級還入不了眼」，但實際上她心中的想法是「光是專注在自己身上都來不及了」，更忙著抓住機遇，開創新領域。

鄭家純難得吐露心聲表示，近期真的是忙到連性生活都沒有，甚至連股票的app都好幾天沒開了，「真的很慘！沒空理別人啦」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

而鄭家純先前臉書貼文稱「在元和雅做壞了」，診所氣得委由律師向高雄地院遞狀，指她寫真書明明寫感謝診所，已傷害診所形象並違反合約內容，求償名譽損失300萬。

元和雅也指，根據雙方合約第4條規定，「乙方不得有任何傷害甲方或主治醫師形象之情事」，否則診所可終止合約，鄭家純也須賠償診所因此蒙受的形象及名譽損失。

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