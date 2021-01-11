水豚浸溫泉比賽　日本5間動物園大對決　冠軍浸足104分鐘嘆住贏

近日天氣寒冷，浸個熱水浴簡直是最佳享受。日本有5間動物園近日就為外表蠢萌、深受遊客歡迎的水豚舉行「誰家水豚泡湯泡最久大對決」，結果由那須動物王國1隻1歲大的雄性水豚，以104分鐘的成績奪冠，為該園取得3連霸！

第9屆「誰家水豚泡湯泡最久大對決」由那須動物王國1隻1歲大的雄性水豚以104分鐘的成績奪冠。（Twitter「nakprstaff」圖片）

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「誰家水豚泡湯泡最久大對決」今年已踏入第9屆，聯辦動物園包括那須動物王國、石川動物園、埼玉縣兒童動物自然公園、伊豆仙人掌動物公園及長崎BIO PARK，參與對決的動物園會各派1隻水豚比拼，「參賽者」不限性別與年齡。

比賽方式是由參賽水豚自行進入露天溫泉後開始計時，直至牠們自行離開水面，泡最久的水豚即可勝出。（Twitter「nakprstaff」圖片）

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比賽方式是由水豚自行進入露天溫泉後開始計時，直至牠們自行離開水面，泡最久的水豚即可勝出。雖然比賽「得啖笑」，工作人員仍非常認真對待，從那須動物王國的影片可見，不但有主持介紹參賽水豚出場，整個泡湯過程也有專人守候於池邊負責計時。

今次奪得冠軍的水豚絕對來頭不少，牠憑1小時44分36秒的成績「爽住」得第1名，比起第2名足足多浸了16分鐘。片段中可看到牠於水中的表情非常享受，即使泡湯同伴不斷進出水池也不為所動，矇起一對小眼睛在雪中享受熱水浴，輕鬆為動物園創下連續3年奪冠的成績。

照顧冠軍水豚的那須動物王國亦於社交平台分享喜訊，表示今次已是該園第5次勝出水豚泡湯對決，很高興能首次奪得3連霸，又揚言明年要挑戰4連霸。

可愛到爆的水豚，其實有許多鮮為人知的一面。（YouTube頻道「許伯＆簡芝—倉鼠人」授權）