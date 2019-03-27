日男手信激嬲老婆　水豚包裝盒「痾」出屎狀食物　網民：真食屎

親友出門旅遊，最期待的當然就是收到他們送的當地伴手禮啦！不過最近在臉書「這時候只要笑就可以了」粉絲團就分享了一名日本推特（Twitter）女推主收到老公意味不明的禮物，引發熱烈的討論！ 這手信讓女推主傻眼：「老公到名古屋出差買了一個紀念品送我，讓我懷疑他的品格。」

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外表看起來是個超萌的水豚君啊！可是竟然是要從尾部打開才能吃到內容物……而且內容物的外觀讓網友都笑噴：「後面那坨是什麼www」、「默默的塞回去」、「先把假便便拿出，再替換成真的便便塞回去」、「跑出來了」、「真的是食屎」、「屎豚君」。這麼獵奇的反差萌也讓網友們齊喊：「想要XDDD」、「好酷！想要！」、「Tag朋友買回來！」

你們真的好怪，越噁越想要！不過好像不止這個水豚屎獵奇，日本網友也分享了另一個動物園伴手禮……

像大猩猩／熊貓鼻屎的甜納豆！（Twitter圖片）

至於原PO女推主收到的到底是什麼謎樣的手信呢？她後來也解答，其實就是是朱古力餅乾啦！不知道大家敢不敢吃呢？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】