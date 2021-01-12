嚴寒下苦中作樂　韓國掀堆雪人熱潮　打卡景點Elsa慘遭毒手惹公憤

韓國連日氣溫均在零度以下，首爾更在時隔3年後再次發出寒潮警報，大雪幾乎癱瘓市區交通。不過，許多韓國人選擇在嚴寒中作樂，紛紛在路面堆出形形色色的「雪人」，非常搞怪，其中大田1間咖啡店門前的《魔雪奇緣》Elsa造型雪人，更成為網民打卡熱點，可惜被人刻意破壞，引來公憤。

韓國大田大學附近的咖啡店老闆，日前在店外製作Elsa雪人，吸引不少網民慕名前往。（網上圖片）

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韓國各地連日下大雪，民眾都感受到2021年的初雪，並發揮小創意，紛紛出盡渾身解數堆砌精緻的雪人，各式各樣的作品照在社交網站一度掀起熱潮，而在大田大學附近1間咖啡店，近日就因老闆在門前製作Elsa雪人，吸引不少路人「打卡」。

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可惜「人紅是非多」，即使是雪人也難逃一劫。在上周五（8日），咖啡店門前的雪人被途人破壞，Elsa慘遭「斷頭」。據網上流傳的閉路電視片段顯示，事發於上周五深夜11時許，當時有3名途人駐足觀賞雪人，其中2人很快便離開，另一男子則停在雪人前拍照，未幾突然環顧四周，然後打下Elsa的頭部，迅速逃離現場。

因刻意破壞雪人的情況愈來愈多，韓國歌手兼小說家李笛近日更為此發文，虛構情節諷刺無緣無故砸雪人的行為，引來大批網民共鳴。文中大致描述1名女子看到在路邊踢雪人的男友後，認為對方內在的暴力日後很可能指向自己，因而決心分手，帖文隨即被轉發至多個網上論壇，大部份網民均表示有同感。

有網民分享自己辛苦製作的雪人，被人一手破壞。（網上圖片）