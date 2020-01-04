【戰鬥民族】巴士零下26度死火　俄羅斯乘客暴風雪下被困變雪人

當香港人剛過了半世紀以來最暖的「拆禮物日」，地球另一端的俄羅斯極北城市諾里爾斯克（Norilsk）卻受到嚴重暴風雪影響。一輛載滿乘客的巴士早前駛至當地的達爾迪康河（Daldykan）時，意外撞到另一車輛而拋錨，車上乘客於零下26度的嚴寒下被困約半小時，只能留於座位上縮成一團等待，大雪不斷打在眾人的外套上，看上去彷彿成了一個個雪人。

俄羅斯一輛巴士於大雪中拋錨，車窗於低溫下未能關上，廿多名乘客只能於零下26低溫冒寒等候半小時。（路透社）

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事發本周一（30日），位於北極圈內的第二大城市諾里爾斯克受到嚴重大風雪影響，室外氣溫只有零下26度，風速達到每秒27公尺。一輛載有廿多名乘客的巴士，駛經達爾迪康河一帶時，司機的視野受大雪影響，意外撞上另一車輛導致拋錨，幸好眾人沒有受傷，但只能留於車內等候。

乘客們非常淡定等候，甚至有人向鏡頭「畀V」展示勝利手勢，彷彿對意外已習以為常。（路透社）

從乘客拍到的影片可見，當時巴士的車窗因結冰而未能關上，令風雪不斷吹進車廂，乘客們只好拉好外套及戴上帽子，但一會後全身也被雪花覆蓋，冷得蜷縮在座位上不斷發抖，看起來就像是一個個大型雪人。不過被稱為「戰鬥民族」的俄羅斯人即使遇上此等意外也未有絲毫緊張，眾人都非常淡定等候，甚至有人向鏡頭「比V」展示勝利手勢，彷彿對意外已習以為常。

其中一名車上乘客指，事發當日他們在車上等了約半小時，「風雪不斷吹向我們的臉，這就是我們的冬季乘巴士日常」；另一乘客則補充指，當日巴士約於「死火」後的40分鐘後重新啟動並繼續行駛，眾人都對這種意外見怪不怪，「巴士的暖氣不時故障，窗戶也會不翼而飛。如果你覺得這事不尋常，歡迎來到諾里爾斯克體驗一下」。

諾里爾斯克是北極圈內的第二大城市，人口僅得約17.5萬，不過因地底蘊含豐富的鎳及銅等礦物，成為工業重鎮。由於位置極北，諾里爾斯克每年的冬天長達9個月，溫度可跌至零下51度，更有長達2個月的永夜。因視野不足影響安全，當地機場已於本周一（30日）暫停運作。

（綜合）

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