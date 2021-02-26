心理測驗｜見到男人下跪代表控制慾強？　一圖睇清你的愛情弱點

撰文：夏洛特
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想知自己為何一再在感情上受挫，不妨用以下心理測驗快速測試你的愛情弱點在哪。
👇👇👇問題：以下哪項是你在圖中第一眼看到的東西？ 👇👇👇👇
你在圖中第一眼看到甚麼？ （網上圖片）
A.紅袍男子
B.下跪男子
C.隱藏的人臉
D.陰影內男子
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同場加映：心理測驗│8種咖啡口味透視個性
咖啡口味在某程度上反映性格。（電影《等一個人咖啡》劇照）
👇👇👇問題：你喜歡以下哪種咖啡口味？👇👇👇
1.黑咖啡／齋啡
2.即溶咖啡
3.虹吸式咖啡
4.濃縮咖啡
5.鮮奶咖啡
6.泡沫咖啡
7.即磨咖啡
8.低咖啡因咖啡
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同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點
👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇
哪種是你平日吃番薯的方式？（網上圖片）
1.連皮吃
2.剝一半皮吃
3.邊剝皮邊吃
4.切成一口大小吃
5.垂直切成兩半
6.剝除所有外皮才吃
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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況
👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇
1.把杯耳放在手指之間
2.輕握杯耳，尾指靠下
3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體
4.手掌握杯耳另一側
5.只用手指握住杯耳
6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端
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