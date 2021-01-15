補習老師辭職做拍賣網紅　25歲成名入娛樂圈　揸林寶出入超誇張！

網紅多如天上繁星，但真的可以上岸的可能沒有幾多個！台灣網紅「丟丟妹」（原名李明珊）原本是補習班老師，轉行後憑貼地的網上直播拍賣風格日漸走紅，收入水漲船高。現年只有25歲的她已經踏入娛樂圈，更曾被目擊她駕駛林寶堅尼跑車出入，年紀輕輕已經事業有成！

丟丟妹原本是補習老師，後來轉行做網紅幫家中做直播拍賣，結果爆紅。（facebook專頁「丟丟妹」短片截圖）

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丟丟妹原任職補習社老師，月入不足4萬元台幣（約1.1萬港元），其後辭職幫家中做直播拍賣海鮮，有台媒報道指她1天營業額可以高達200萬台幣（約55萬港元）。丟丟妹在直插中經常以性感打扮現身，大曬事業線，十分吸睛，另外她的叫賣方法貼地親民，兩者相加成為爆紅原因。

丟丟妹年僅25歲就事業有成，近日更打入娛樂圈，上節目做嘉賓。由於人氣爆燈，很多人都爭取和她合照，而且錄影過程有丟丟妹都沒有冷場。不過錄影過程的高潮，卻在丟丟妹離開一刻，皆因眾人去到停車場時發現，原來她的坐駕是名貴跑車林寶堅尼，笑言拍賣直播真可以賺大錢。

（鏡周刊、中時新聞）

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