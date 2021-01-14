英商場翻新發現九十年代廢棄酒吧　靚裝原封保存　零食與酒放枱面

商場空間有價有巿，誰會把舖位丟空多年？英國萊斯特郡購物商場Carillon Court的地庫，原來有1間被遺忘多年的酒吧，直至商場重新裝修才意外「出土」！原來商場地庫有1間名為「The Green Man」的酒吧，但早在九十年代初結業，而進入酒吧的地下水道入口於1993年被水泥封住，令店舖彷如不再存在，至2016年商場裝修時才被發現，內部重見天日。令人驚嘆的是，酒吧大部分設施都原封不動，牆上的壁畫未有褪色，甚至仍找到當年遺下的啤酒和零食，令人彷彿走進時光隧道！

「The Green Man」酒吧的舊照片。（Leicestershire Fire and Rescue Service Loughborough Station）

酒吧依然完美地保存了九十年代的裝修和格局。（Leicestershire Fire and Rescue Service Loughborough Station）

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「The Green Man」位於商場地庫，於1990年代初期結業，而進入酒吧的地下水道入口則在1993年用水泥封閉，其後逐漸被人遺忘，到後來幾乎所有商場員工都不知道地庫來別有洞天。而最令人驚艷的是，酒吧的絕大部分設施和牆身壁畫依然完好無缺，完美地重現了九十年代的場景，桌上甚至仍能找到當年的零食和酒，身處當中就如回到九十年代的時光。

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Carillon Court購物商場經理庫納（Baljit Kooner）在翻查商場資料後，透露當年「The Green Man」倒閉後不久，原本有廠商願意接手，但因價格太高難以負擔，加上店舖出入口都被水泥封死，需耗費很多功夫才能重開，所以後來打消了收購的念頭，酒吧才一直封存至今，直至商場翻新才被重新發現。

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