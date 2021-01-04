美獨立屋筍價116萬　4房童話式裝修超靚　「特別房」竟是恐怖監倉

在郊外擁有1間童話式浪漫小屋，閒時在花園吹吹風、散散步，可能是不少人的夢想。現實中美國近日就有1間兩層高、面積共2190平方呎的小屋，僅以14.9萬美元（近116萬港元）放售。不過異常低的樓價總有原因！其實在小木屋的生活空間外，還有「膽小勿近」的神秘區域。

小屋位於美國佛蒙特州的吉爾德霍爾（Guildhall）小鎮。（Lisa Hampton Real Estate網頁）

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這間建於1878年的小木屋位於美國佛蒙特州的吉爾德霍爾（Guildhall）小鎮上，已有逾140年歷史，現只以14.9萬美元出售。小屋面積共2190平方呎，樓高2層，設有客飯廳、4間睡房、2個浴室和廚房，並有私人後院和獨立穀倉；裝潢則以白綠色為主調，木地板和許多木材家具更讓家中增添了幾分古典風。小屋多年來幾經翻新，設有包括地熱、煙囪和供暖系統等。

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然而，與小屋北面牆壁連接的空間卻令人意想不到，原來竟是7個曾關押犯人的監倉，至1969年前一直是埃塞克斯郡（Essex）監獄。照片所見，日久失修的鐵閘和床架生鏽破爛，馬桶與洗手盤盡是污垢，油漆從牆身剝落。陰森的氣氛與小屋其他空間截然不同，猶如驚悚片現場，可謂「膽小勿近」。

房屋中介艾倫（Jennifer Allen）表示，監倉的天窗已經修復，非常樂見有買家能將該處改建成其他用途，讓它再次成為有用的空間，並大讚小屋有群山和森林圍繞，甚具魅力。

只要有心思，蝸居都可以很精緻。有日本女大生在網上分享自己精心佈置的小部屋，全開放的小房間以白色為主調，整齊素雅，睇相都覺得很療癒。

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