Facebook刪貓貓相指涉「成人性誘惑」　網民轟黐線：轉會MeWe啦

【Facebook / MeWe / 社群守則 / 社交網站 / 轉會】多毛、裸露、性感？Facebook專頁「小吉與砂糖」一張貓貓大頭的照片，近日被當局以違反了《社群守則》中有關「成人性誘惑」為由刪除，經版主提出異議後才重新審查帖文，並恢復顯示。事件引起網上熱議，不少網民都批評FB近日「黐咗線」，有人更呼籲大家轉會另一社交平台MeWe。

這張貓主子「Sugar B」的照片被FB指違反了《社群守則》中有關成人性誘惑的規定，稱會讓部份用戶感到不安，因而需下架。（FB專頁「小吉與砂糖」圖片）

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Facebook是香港最多人使用的社交媒體之一，但近年因為演算法及廣告等問題而為人詬病，早前亦以《社群守則》刪除多個專頁、群組及帖文，引起社交網站「移民潮」。「小吉與砂糖」前日（13日）在fb專頁表示，一張貓主子「Sugar B」的照片被指違反了《社群守則》中有關成人性誘惑的規定，稱會讓部份用戶感到不安，因而需下架。

從該照片可見，相片以低角度拍攝貓貓「Sugar B」哄近鏡頭，動作就像想跟鏡頭「親吻」，帖文還寫道「邊個要Sugar B錫錫？」。Facebook刪相事件引起「小吉與砂糖」版主關注，不禁為貓主子配上對白：「我係乖寶寶，我做錯咗乜嘢？」不少網民對fb的做法感不解，「好明顯係貓喎， FB係唔係諗多咗」，又指FB愈來愈離譜，呼籲大家轉到MeWe脫離霸權。

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版主接受《香港01》查詢時表示，知道照片被封鎖後，即時向FB提出異議，要求重新審查，結果獲得確認帖文未違反《社群守則》，可恢復在FB上顯示，還「Sugar B」1個清白。專頁已開設MeWe帳號，惟版主表示暫時仍在觀望中，將兩邊同步更新，因FB專頁一直以來都有很多粉絲支持，「交到好多朋友，好視乎佢哋去留」。

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