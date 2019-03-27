一部手機裝兩個WhatsApp有計　圖解簡單步驟一裝即用

現在很多人都有兩個電話號碼，亦愈來愈多電話支援兩張電話卡，但港人最常用的應用程序WhatsApp，卻只可支援一個電話號碼。 其實要一部電話用兩個WhatsApp並不是無辦法，WhatsApp去年推出「WhatsApp Business」的應用程式，用家只要同時安裝WhatsApp和WhatsApp Business，就可以享受到一機兩WhatsApp的方便。不過現時WhatsApp Business只有Android版本，iPhone的用家可能要再等待一下。

WhatsApp Business現時已在在Google Play上架。（Google Play截圖）

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過去要做到WhatsApp「雙開」，用家可能要下載第三方的「平行空間」軟件，不過由於這些第三方軟件，安全性成疑，而且常被指相當耗電，用家可能會較有保留。為此，WhatsApp出推出WhatsApp Business的應用程式，用戶可以在一部手機中同時安裝WhatsApp和WhatsApp Business，再各自掛勾一個電話號碼，就可以做到一部手機、兩個號碼、兩個WhatsApp。

用戶可以在一部手機中同時安裝WhatsApp和WhatsApp Business。（手機截圖）

要注意的是，WhatsApp Business 開設後，設定的名稱不可更改，同一個號碼只能使用一款 WhatsApp，個人版的通話記錄可完全轉移至商業版，不過商業版的記錄就不可轉移至個人版。

另外，由於WhatsApp Business現時只是在Google Play上架，iPhone的用家暫時未可使用，但隨着iPhone XS加入「雙卡雙待」功能，WhatsApp已在上月底推出WhatsApp Business iOS測試版，只是在香港區App Store暫未上架，相信不久之後iPhone用家都可做到一機兩WhatsApp。