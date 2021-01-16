美Pizza Hut慶祝芝心批25周年　推出只有芝心環沒有薄餅的限定版

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

為慶祝Pizza Hut必勝客從1995年起，上市芝心批薄餅已屆25周年，美國達拉斯和洛杉磯的必勝客分店，各提供50個名額給打電話來外帶消費$10的客戶——獨門秘方的「芝心環」（Nothing But Stuffed Crust）喔！只有內含芝心的餅皮，沒有薄餅！

必勝客只有芝心沒有薄餅的特別版（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+2
+2
+2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

必勝客（Pizza Hut）的新聞稿還這麼說：「芝心餅皮是該薄餅最精華的部分，該是讓它大放異彩的時候了！」

這種奇葩的商業手法更讓許多美國鄉民感到無言呀，紛紛留言說：「就像蘋果公司出售不含 iPhone 的充電器一樣」、「我寧願要『無外環的中間部分』」、「沒撒糖粉而內餡是鹹的，好像可以當作『鹹的甜甜圈』來接受~」、「意大利人表示混怒！」、「意大利人表示不喜歡這則新聞並瘋狂按怒」、「如果是常售商品，說不定賣得比一般商品好？」。

各位能接受這種新型態的純芝心環嗎？看起來好乾，可能必須配個水啊！

【延伸閱讀】最靚Pizza Hut在中國？上海店大玩全息投影如teamLab展覽　可與薄餅互動（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+19
+19
+19
澳洲聽障少女靠手語交流獨自環遊20國　猜猜雞肉薄餅怎麼表達？
台網紅玩命挑戰：1日狂食2萬卡路里　估下朝早夜晚體重差幾公斤？
日本「為食王」日食數十道菜變窮人　奇蹟中2億彩票後劇情神展開
台網友挑戰一日三餐食便利店快過期特價品　除咗慳錢仲話健康咗？
日本89kg肥妹同朋友游水遇超慘經歷　食辣椒沙律減肥成功狂甩34kg
日本街頭現昆蟲零食販賣機　蚱蜢蠍子蜘蛛任君選擇索價97港元起
小兄妹想食蛋糕冇錢買　暖心台男豪氣買單　結局逆轉一秒激爆網民

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。