美Pizza Hut慶祝芝心批25周年　推出只有芝心環沒有薄餅的限定版

為慶祝Pizza Hut必勝客從1995年起，上市芝心批薄餅已屆25周年，美國達拉斯和洛杉磯的必勝客分店，各提供50個名額給打電話來外帶消費$10的客戶——獨門秘方的「芝心環」（Nothing But Stuffed Crust）喔！只有內含芝心的餅皮，沒有薄餅！

必勝客只有芝心沒有薄餅的特別版（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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必勝客（Pizza Hut）的新聞稿還這麼說：「芝心餅皮是該薄餅最精華的部分，該是讓它大放異彩的時候了！」

這種奇葩的商業手法更讓許多美國鄉民感到無言呀，紛紛留言說：「就像蘋果公司出售不含 iPhone 的充電器一樣」、「我寧願要『無外環的中間部分』」、「沒撒糖粉而內餡是鹹的，好像可以當作『鹹的甜甜圈』來接受~」、「意大利人表示混怒！」、「意大利人表示不喜歡這則新聞並瘋狂按怒」、「如果是常售商品，說不定賣得比一般商品好？」。

各位能接受這種新型態的純芝心環嗎？看起來好乾，可能必須配個水啊！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】