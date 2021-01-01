小兄妹想食蛋糕冇錢買　暖心台男豪氣買單　結局逆轉一秒激爆網民

常聽到「台灣最美的風景是人」，許多充滿愛心的民眾看到需要幫助的人，通常都會伸出援手幫忙，不過有位網友在咖啡店看到兩名小朋友佇立櫥窗前盯著蛋糕看，還聽到他們說想吃但沒錢，讓這名網友大器地買了蛋糕給他們，看似一件相當溫暖的善事，但結局卻讓鄉民們看到「拳頭都硬了」……

結局神逆轉 暖心舉動為何惹怒網民？立即點圖看看！👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

貼文一出也讓網友們看了好氣又好笑，「欺騙我的感情」、「怎麼辦，我想揍人」、「忽然拳頭頗硬」、「差點感動，不要騙我的眼淚」、「眼淚差點流出來……嘖」、「害我看那麼久」、「夠廢，這一篇我給90分」、「哈哈哈……梗鋪的不錯」、「我認真了……我輸了」、「我合理的懷疑你是來騙讚的」。

【同場加映】14巴港女再現？｜女子街頭跨坐男子連續拳打 結局估你唔到（點擊放大瀏覽）👇👇👇

【同場加映】台女愚人節開玩笑稱喜歡同性講分手 男友挽留仍死撐 結局太悲哀（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀：

蛋捲長度超過盒子開口難拿出 網友：我比較好奇怎麼放進去？

他搬夜市彈珠台回家寵妻 網友超羨慕：太狂

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】