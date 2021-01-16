死亡打卡！日5男生闖結冰池塘玩自拍　冰面突碎裂15歲仔喪命

拍照「打卡」成為了現代人的生活習慣，但不少人卻不顧自身安危進行「死亡打卡」！日本埼玉縣小岩井飯能市早前發生恐怖自拍致命事故，一群高中男生放學後潛入學校附近已封鎖的哥爾夫球場玩耍，其中5人走到結了冰的池塘上自拍，惟冰層疑承受不起眾人重量而突然裂開，5人均直墮冷徹入骨的水中，其中1名男生死亡。

是次意外中死亡的是自由之森學園高中部的一名高一學生。（《Prime News》節目截圖）

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根據《Prime News》報道，事發於日本埼玉縣小岩井飯能市，5名墮入湖大的男生在

自由之森學園高中部讀書，他們在池塘上自拍期間，冰層突然裂開，全部人均跌入水池中。其後學生們都竭盡全力游上岸，但發現有1名15歲同學不知所蹤，於是報警。

事發原因是因為剛結冰不久的湖面，承受不起多人的重量而碎裂，因而釀成慘劇。（《Prime News》節目截圖）

當埼玉縣飯能署接獲通知後，立即派出救援專員前往事發地點搜救，但在時發1個半小時才把遇溺學生救起，並將他馬上送往醫院搶救，惜終證實死亡。

新聞報道播出後，事件引起網民熱烈的討論，「很震驚母校有學生意外死亡，但為了自拍而非法進入水池，可算是自作自受」、「最近常在社交平台看見這種在冰上的自拍，學生大概不知道這麼危險吧。」，更有網民寫下精警評論「拍照是將一瞬間化為永恆的魔法，無知是將永遠化為一瞬的詛咒」，不少網民呼籲大家自拍時要以安全為優先考慮，不要為一張相片而冒上生命危險。

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