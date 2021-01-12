搭台北地鐵恐怖經歷：松江南京站上車往南勢角方向　竟然會去咗……

在台北生活的人會習慣以搭乘捷運作為主要交通工具，而若要從綠線（松山新店線）轉乘橘線（中和新蘆線），就要從「松江南京站」轉車。對此，便有網友分享前幾天與大學直屬一起吃飯「家聚」，回程一起從南京復興上車，到松江南京站時因目的地不同，便在不同方向等車，而因自己的車先進站，便和學弟學妹道別，沒想到……

神秘平行時空？看看該網友分享的恐怖經歷及相關照片👇👇👇

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但也有留言認為「你是不是偷喝酒」、「這超毛」、「已經繞了一圈回來了」、「好好奇監視器拍到的東西」、「完全不可能，車頭處會有人員看乘客上車狀況」。

更有網友提出平行時空的分析，紛紛表示「你是時空旅人」、「感覺好像穿越時空一樣神奇」、「一種平行時空的概念」、「你來到一個與本來世界幾乎一模一樣的平行世界啦」。

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