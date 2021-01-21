《今際之國的有栖》個金毛飛原來係佢？回顧町田啟太超狂百變演技

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-01-21 22:30

前段時間的漫改日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》絕對有出現在過你們的朋友圈吧！在日站君分享了一篇關於冬季限定小甜心赤楚衛二的文章後，不少朋友紛紛表示想再讓日站君寫一寫《如果30歲還是處男》中的另一位男主角町田啟太，畢竟一家人就要整整齊齊嘛！既然呼聲如此高漲，那麼，今天日站君就給大家安排上了！

如果說《如果30歲還是處男》中的安達清是會讓廣大網友們邊姨母笑邊誇好可愛的小鮮肉，那麼町田啟太扮演的黑澤君就是理想中的完美男友了！劇裡的黑澤簡直就是耀眼の男神的代名詞！溫柔帥氣，笑容爽朗，學生時代就是風雲人物，工作中更是連續五年業績第一！表面精英形象的他，實則內心是對安達清抱有七年愛意的「痴漢」 ！但他生怕給安達清增添負擔，小心守著「同事」的界線，一邊克制著自己濃烈的情感，一邊尊重安達清的所有選擇。在安達清面前，他即可上廳堂單手攔大漢懲奸鋤惡，又可下廚房煮粥餵飯化身居家好男人！

這樣眉眼皆是溫柔愛意，男友力又滿滿的黑澤君，別說安達清了，連千萬網友都忍不住對他淪陷了！《如果30歲還是處男》最後一集中，黑澤向安達清告白時拿出的那隻紅色鋼筆，立刻被網友們瘋搶同款，甚至登上日本樂天和亞馬遜的熱銷第一名！還被選為了2020年日本最心動男子的第一名！就在溫柔又紳士的黑澤君逐漸深入人心時，日站君點開了最近風很大的漫改懸疑劇《今際之國的有栖》，看清人員介紹後，瞬間瞳孔地震！

這個滿臉鬍渣的黃毛不良是誰啊喂！！

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據高中老師爆料，少年時期的町田君也總參與各類運動比賽，而且每次比賽都會被100個女同學圍着加油打氣！完全是《如果30歲還是處男》中的黑澤本澤了吧！

除了運動，町田在各個領域都涉獵廣泛，日站君不查不知道，一查嚇一跳！町田居然還擁有航空特殊無線、陸上特殊無線、煤氣焊接、危險操作乙4類等等的資格證書……町田君，你還有多少驚喜是我們所不知道的嘛！

尾聲：爆紅後，繼續用作品續航！

蟄伏十年，一朝爆紅。這並非偶然，更像是一個契機。這些年町田出演過五十多部作品，用心塑造每一個或大或小的角色，這種執着和定力，用當下常說的一個詞就是「信念感」。他認為命運總會眷顧那些奮力爭取過的人，一步步走來穩紮穩打，厚積薄發，便是這契機降臨於他頭上的關鍵因素。就如同他所擅長的弓箭一樣，都是需要先沉澱自己，通過周而復始專一的練習，箭搭於弦蓄勢待發，最後箭簇離弦勢如破竹，正中靶心。

而在爆紅過後，唯有繼續拿出優秀的作品，才能在演藝圈中屹立不倒。但對於堅如箭，韌如弦的町田啟太來說，他的未來遠不止於此。

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