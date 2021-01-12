今際之國的有栖︳「水雞」朝比奈彩恨演動作戲　夢想成真拍片謝粉

由日本漫畫改編的殺戮日劇《今際之國的有栖》，自從在Netflix上架以來，人氣席捲全球。該劇登場女星顏值成為一大看點，其中最受矚目的莫過於「比堅尼正妹」朝比奈彩，近日拍攝影片謝粉，並透露選角秘辛。

朝比奈彩現年27歲，憑九頭身身材入行成為模特兒，在《今際之國的有栖》扮演跨性別者「水鶏光」，劇中身穿比基尼，赤手空拳和拿著武士刀的柳俊太郎對打，可說是劇中一大亮點。她憑劇一口氣打開國際知名度，為此分享拍攝秘話，首先有關選角，透露作品起初只孰意山崎賢人搭檔土屋太鳳，其他角色都沒確定。

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田徑選手出身的朝比奈彩，曾在綜藝《極限體能王》獲勝，心中很想拍動作戲，接演《今際》得知可以拍動作戲，心裡非常高興，拍攝花了半年時間，相較下主角山崎賢人、土屋太鳳更是拍了一年左右。她的角色在劇中相當關鍵，除了說話的腔調，還要鍛鍊身體，壓力也很大，「沒看電視劇大概不知道（壓力多大）」，因為不想爆雷，僅說一直練動作戲，加上和另一位女星三吉彩花的服裝，都是屬於露很大的造型，「我們狂塗身體乳液」。

今際之國的有栖︱「水雞」朝比奈彩全場三點式 盤點劇中11位靚女：

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朝比奈彩和土屋太鳳過去合作日劇《熱舞啦啦隊》，戲外也建立好交情，和山崎賢人僅在5年前晨間節目見過面，再會時以為不記得了，沒想到對方馬上說「我們那時見過吧」，她笑說：「會說這種話的人肯定很受歡迎的！」她因戲爆紅國際，IG漲粉飆破68萬，留言串湧入大批英文留言，害羞說「真的很謝謝！可是我不會說英文……」，影片留言再度湧現中英日等各種語言，還有粉絲說「愛是不需要語言的！」

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