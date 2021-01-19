日大學考試訂口罩戴法　考生頻露鼻遭全科DQ　掀網民正反大激辯

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-01-19 12:00

新冠肺炎在全球各地肆虐，日本近日疫情亦大爆發，當地大學入學試中心在今年的考試規定中新增了1項「必需正確穿戴口罩應考」的規定。而適逢近日各大學入學試進行得如火如荼之際，有考生因「屢勸不改」，在考試中未有按規定配戴適當口罩，頻頻露出鼻子而遭到「所有科目取消資格」的處分！相關處分曝光後，旋即引來網民在twitter大激辯，有人認為處分過重，但亦有人認為不當地戴口罩是自私之舉，考生受到極刑處分亦是活該。

日本有1名考生因拒絕應試戴口罩時，以口罩完全遮蓋鼻子，因而遭到「所有科目取消資格」的極刑處分。（GettyImage）

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根據《朝日新聞》報道，日本大學入學試中心在本月16日，亦即是日本全國大學入學試的首日，於東京都其中1個試場，對1名戴口罩時拒絕一併遮蓋鼻子的考生發出前後共計6次警告。而該考生被多次警告後依然屢勸不改，堅拒以「符合考試規定」的方式穿戴口罩，因此在翌日（17日）對考生作出「所有科目取消資格」的處分。

有關處分即引來網民熱議，有人認為該刑罰太重，但亦有不少網民認為入學試中心是按指引辦事，做法並無不妥。

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