#日本創作漢字大賞　疫巿造字一睇就明　冠軍字已成常態

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日本漢字源遠流長，不少組成部份更與我們熟悉的中文字息息相關。日本產經新聞社舉辦第11屆「日本創作漢字大賞」，供民眾投稿自行創作的漢字，並會以內容深意和造字方式作評分。過去一年全球受到新冠肺炎疫情困擾，結果亦一如所料，不少創作出來的漢字與肺炎疫情有關，不少作品饒有深意，而就算不懂讀音，華文讀者也能憑字形元素看懂意思！

日本產經新聞社每年舉辦的「日本創作漢字大賞」已來到了第11屆，每年作品都與時代互相呼應。（創作漢字大賞官網）

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日本產經新聞社舉辦的「日本創作漢字大賞」宗旨是「創造100年後仍能名留青史的漢字」，所以每年作品都與時代互相呼應，過去一年新冠肺炎疫情肆虐全球，日本亦深受其害，不難猜到許多創作出來的漢字都與疫情有關，而是次大賞中首10名得獎作品，當中有5個漢字與肺炎疫情有關，包括冠軍的最優秀獎。而除了疫情相關的漢字外，大賞中亦出現了不少在構圖上極為有趣、又或者語重心長的作品。一起來看看這些獨特的有趣創作漢字吧！

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