製作情趣生殖器蛋糕是「殘酷虐待社會」？埃及女烘焙師被捕惹爭議

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-01-20 15:30

大家對「埃及」的印象是什麼呢？日本動漫《遊戲王》或《尼羅河女兒》？還是豐富精采的古文明？雖然，許多考古學家與歷史學家，都發現古埃及的女性除了工作的「性質」與男性有些許差異，但在經濟獨立地位、參政權及其他事務上，都享有與男性相同的權益。但現在的埃及卻是相當性別不平等的——據世界經濟論壇（World Economic Forum）公布的2020年全球性別平等指數報告中，在全球受調查的153個國家，埃及排名第134，甚至有全球最高的「女性割禮」（Female genital mutilation）的比例！

埃及女性，因烘烤不雅蛋糕而被捕！？

根據外國媒體的報導，埃及有名女性，因為烘焙有「兩性性徵」及「比基尼」的蛋糕而被逮捕。這件事發生在開羅一個私人運動俱樂部舉行的生日派對上，烘焙師當天被逮捕後，以319美元的保釋金獲釋。有報導說，參加聚會的人也可能面臨法律訴訟。

負責管理的埃及青年與體育部，也介入調查該運動俱樂部對此事的參與程度；埃及伊斯蘭教判例局甚至說：「帶有性象徵的產品，會攻擊我們的價值體系！是對社會的殘酷虐待！」而埃及的人權律師 Negad El Borai 則表示，社會上就是有一些人，在政府支持下，要以維護埃及家庭價值為名，想要消滅任何個人自由空間。

看看這蛋糕如何「殘酷虐待社會」？（含性相關圖像，慎入）👇👇👇

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

而類似的事件也有很多；上周二，埃及的上訴法庭才剛駁回對兩位、分別為 20 歲和 22 歲的網紅判處兩年徒刑的控訴，這項控罪是因為她們在去年七月時貼了一些「不得體」的照片和影片，「毀壞家庭價值與原則」！但是駁回上訴沒過幾天，檢察官又下令她們繼續拘留，因為她們鼓勵其他青少女們張貼類似的影片照片，有剝削嫌疑，因此必須因為「人口禁運罪」接受調查！

當然，這兩位網紅會繼續上訴到底、爭取自己權益囉。只是啊，如果這些埃及的保守份子們去到台灣，看到了台灣西門町的名產「大鵰燒」，不知道會無會心臟病發呀？

台灣西門町名產「大鵰燒」（含性相關圖像，慎入）👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】