山東姑娘用大量女性下體雕塑做展覽　男人扮看不見　女人全被觸動

85後山東姑娘柳溪，從小生長在一個「男尊女卑」的家庭，她拼命讀書，終於在復讀一年後，考進了中央美術學院的雕塑系。儘管身處大城市，她還是時常感覺到無力和焦慮。2014年，她一個人跑到景德鎮，租下了一棟毛坯房作為工作室，專心創作。她首先把媽媽的搓衣板，帶到了《媽媽》系列的陶瓷創作當中；又大膽做出了與女性身體有關的系列作品，相繼斬獲了西班牙、葡萄牙等國際大獎。

2019年，柳溪首次在國內舉辦個展，女性觀眾都很喜歡她的作品，許多男性觀眾卻選擇繞道走開。柳溪說：「老家的重男輕女現像還一直存在，女性的成長需要男性的合作，彼此尊重對方，才能共同去解決這個問題。」

按圖欣賞柳溪的前衛作品及相關照片▼▼▼

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自述：柳溪 撰文：陳稻稻 責編：鄧凱蕾（一条）

我叫柳溪，1986年出生在山東淄博。出生的時候，家人期待的是一個男生，看到是一個女生的時候，我媽媽當場就哭了。整個成長過程，我也能感受到各種不重視。小時候覺得，在山東，只有考學能改變一個女生的境遇。所以我拼命用功讀書，甚至高三還復讀了一年，最後才艱難地考進了中央美術學院。2005年到2010年，我在央美雕塑繫念本科，來到了心心念念的一線大城市生活。

大學期間，畫了很多插畫，越來越發現藝術對我來說是一種精神療愈，能把自己從小到大遇到的痛苦、糾結的問題都闡述出來。剛畢業的時候，最直接面臨的問題是怎麼養活自己？我不善於社交，不像其他同學一樣，能把自己的作品賣掉，拿到繼續創作的資金。所以我先是教了兩三年書，階段性地搞搞創作。

之後，我大概參加了4個國際陶藝雙年展。2015年，獲得了西班牙埃爾文德雷利國際陶瓷雙年展的金獎；2017年獲得了葡萄牙阿威羅藝術陶瓷雙年展的榮譽獎。這些獎項，給了自己很大的信心和鼓勵，覺得可以繼續去創作。

一件搓衣板，表達我對母親的愛

2015年，我回山東老家，看到牆角媽媽用過的搓衣板。當時感觸很深，因為工作、生活離家特別遠，見到媽媽的機會特別少。從小到大，每隔一個時間段，母親的形像都是有變化的。上一次我回家，跟媽媽約在一個地方見面，她站在遠處，我都沒有把她認出來。當時心一顫，覺得媽媽在衰老、在變矮。

為何用搓衣板代表母親？按圖欣賞更多《媽媽》系列作品▼▼▼

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女性自身就像寶藏：我們就是自己的神

2018年，我去印尼巴厘島參加了一個駐地計劃，發現當地的女性基本上都只是待在家裏做一些勞作，沒有機會在社會上實現自己的價值。

當時，還有很多來自歐洲各國的女性藝術家，她們的創作非常大膽、自信。三十多歲了，卻能放下工作，出來學陶瓷，每天享受生活、曬太陽，這跟當地女性產生了一種強烈的對比。

以大量女性下體雕塑做展覽 男女反應大不同 點圖了解更多《我們的神很了不起》系列作品▼▼▼

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《2020》系列：我們如同苔蘚一般依附於當下

每天都在看新聞，觀察着周遭在發生些甚麼事情，也焦慮甚麼時候才能回歸正常的生活狀態。四月隔離出來之後，正好是春天，萬物開始發芽，當時看到綠色的葉子，格外欣喜，覺得特別有活力、生命力，於是就想為這個特別的一年做一組作品。

《2020》系列作品▼▼▼

景德鎮最質樸的匠人 傳授我最寶貴的經驗

去年，我接到香港的一個酒店項目，製作兩幅大的瓷板畫，就在景德鎮原來的衛華瓷廠附近租了一棟毛坯房作為工作室。現在，一年大概有三分之一的時間在上海，三分之一在景德鎮，三分之一會到海外做駐地。

按圖看看柳溪在景德鎮的經歷▼▼▼

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另一半上進、善良就好 不需要追求模式化的婚姻 柳溪與西班牙丈夫的愛情觀▼▼▼

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老家「重男輕女」的現像還一直存在，只是相比較以前有些好轉。現在那裏的女性有更多機遇去了解自己，但這些還是遠遠不夠的。

儘管我們在高考時是沒有性別差異，但我們在工作中，還會面臨着許多男女之間的不平等。女性的成長需要男性的合作，彼此尊重對方，才能共同去解決這個問題。

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