內地童模仿卡通情節墮樓亡　製作方需賠$8萬　網民：以後點做動畫

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-21 19:30

2018年，成都1名8歲女童因為模仿兒童動畫《熊出沒》情節墮樓亡，事後父母控告陪伴女兒玩耍的小孩及動畫製作公司，兩被告須各自賠償6.6萬人民幣（約8萬港元），兩被告不服判決提出上訴。

法院日前結案，判死者父母要承擔主要責任，但動畫公司仍要負上10%責任，引起網上巨大爭議。雖然製作方和死者父母達成庭外和解，但許多網民替動畫公司抱不平，認為《熊出沒》通過審核才播出，當有小孩擅自模仿已加警示文字的情節而出事，卻反控動畫公司有問題，不禁問道：「以後國漫還怎麼做？」

案情指，女童父母稱女兒是看了《熊出沒》中綁繩跳下的情節，想模仿導致出事。（《熊出沒》劇照）

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案情指，事件起於2018年7月26日，8歲杜姓女童和6歲丁姓小孩在家玩耍，死者母親當時也在家中，中午時杜女模仿內地兒童動畫《熊出沒》中，熊大和熊二在身上綁繩往下跳，重演攀岩遊戲的一幕。丁某事發後承認，他們「覺得無聊，想模仿動畫片的情節」，在杜女家中找到一條繩，綁在杜女身上讓她先跳。結果杜女從窗戶墮下，送院搶救後於29日不治。

雖然杜女母親在家，但法院其後確認她有精神殘疾，沒有監護能力。杜女父母之後主張女兒被丁某推下樓，證據是杜女留院時曾說明自己被丁某推撞，不過法院指杜某墮樓後未能確定其思維是否正常，而且問話方法具誘導性，故未採納父母提供的問話影片作證供。

事件最大爭議是，杜女的父母當時除了告丁某，還將《熊出沒》的製作方深圳華強方特（深圳）動漫公司也告上法庭，理由是女兒在「模仿動畫片內的遊戲」，要求雙方賠償逾60萬人民幣（約71萬港元）死亡賠償金。

2019年，四川都江堰人民法院指考慮到死者只有8歲，其父母身患殘疾，僅靠父親打工維生，此類家庭孩子易因父母疏於照顧，對電視播放的動畫缺乏正確認識，故判決兩名原告（父母）要承擔80%責任，丁某及動畫公司各負10%責任，故丁某及動畫公司分別要賠66387.55人民幣（約8萬港元），兩被告均不服上訴。

成都市中級人民法院將案件發還重審，都江堰人民法院將丁某父母列入被告，案件於日前結案。唯法院判決書中仍認定動畫公司需負責，法院指公司製作《熊出沒》時，雖對作品內的危險情節及畫面加了警示文字，「唯方式不足以為幼童起到警示作用」，公司未盡應有義務，的確存在過錯，故事件的責任比例上，死者父母佔80%、丁某及其父母佔10%、華強方特公司佔10%。

不過，由於原告已和動畫公司達成庭外和解，法院未要求公司作賠償，只在判決書列明公司方責任，而丁某及其父母仍需向原告支付74487.55人民幣（約8.9萬港元）賠償，丁某父母一度再提上訴，但法院已作終審判決，維持原判，而原告律師表示案件已進入執行階段。

事件在微博引起熱議，網民看到判決書內容後對動畫公司要負責一事感嘩然，認為事件可能連累《熊出沒》被禁，痛批父母竟然將自己不好好教育的責任歸咎電視動畫，「出了事情就要自怪人，就是自私」，更形容如果動畫公司這樣都有責任，內地的優質動畫早晚被禁完。雖然網民同情女童遭遇，但反諷以她父母的邏輯，那「地球的引力」、「批准動畫播放的廣電總局」都有責任，甚至父母本身要負多一重責任，因為「買的樓層太高」。

網民點睇：

+ 10 + 10 + 10

網民其後舉出許多例子，稱許多動漫都有教壞小孩的成份，比《熊出沒》更危險，就像「奧特曼（超人）都用暴力解決問題」、「看天線寶寶（天線得得B）害怕爬樓頂上拔避雷針當天線」，替公司抱不平，稱「以後的動畫片都直接變成安全教育片好了」。

網民列舉「高危」動畫：

+ 20 + 20 + 20

然而，內媒指類似事件早有先例，過去江蘇1名7歲男孩和4歲弟弟被朋友模仿《喜羊羊與灰太狼》情節，綁在樹上點火燒成重傷，男孩家人亦曾將動畫公司告上法庭，最後法院判動畫公司要負15%責任，賠逾3.9萬人民幣（約4.6萬港元）。

（綜合）