生活教育｜台爸主動撿地上煙頭　路過幼童仿傚遭母親喝止：不要學

身教是最好的教育！台灣1名爸爸日前發文分享，指送孩子上學後，看到路邊被人亂掉的煙頭，沒想太多便隨手撿起打算丟進垃圾桶。1名準備進學校的男童見狀即有樣學樣，拾起地上煙頭，即遭母親喝止，更一度稱「叔叔在撿那是他喜歡髒東西！不要學他」，令他慨嘆對方過度保護孩子，白白浪費珍貴的生活教育機會。

有台爸主動撿起地上的煙頭，1名幼童見狀模仿，卻遭媽媽喝止。（fb「爆怨公社」圖片）

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該名台爸日前於facebook群組「爆怨公社」發文，指有天帶孩子上學後，看到路邊角落有堆被人隨處丟棄的煙頭，於是隨手撿起，打算掉進垃圾桶。沒料他撿起煙頭後，1名正前往學校的幼童看到即有樣學樣，拾起了1個煙頭，其母看到便急忙喝止：「不要撿那個東西！地上都是細菌！」

當時男童還天真回應指「可是那個叔叔就在撿啊」，遭媽媽1句駁稱：「叔叔在撿那是他喜歡髒東西！不要學他！」台爸聞言即感到不是味兒，遂直接告訴男童：「沒有帶手套或夾子是叔叔的錯，但叔叔我愛護環境，你喜歡出門就看到滿地都是垃圾嗎？」

他續提醒孩子，掉垃圾後要後好好洗手，並好言相勸該名媒媽：「教育孩子不是只有老師的職責，家長的機會教育都是孩子內心成長的重要關鍵！我想妳也是很清楚，自己思考吧。」他說該名媽媽似是惱羞成怒，急急拉着兒子進校，唸唸有詞指「一早就遇到神經病」云云，而男童則偷偷向他揮手道別。

台媽見兒子撿煙頭即喝止，更一度指：「叔叔在撿那是他喜歡髒東西！不要學他！」（《親親我好媽》劇照）

台爸有感而發，指明白疫情下家長更緊張孩子的衛生狀況，也會擔心子女在不知情下有樣學樣而受傷害，不過他認為愛護環境的教育不應因保護孩子而被扭曲：「對，那是會弄髒，但不代表我們可以教育孩子這種扭曲的觀念。人可髒，心不能髒！」

帖文獲3.6萬網民讚好，不少人讚賞台爸默默做好事，慨嘆男童媽媽不但錯失了教育機會，更成了壞榜樣言教不如身教，「你做了好典範，手髒了可以洗乾淨，環境髒了誰要洗乾淨？」、「孩子都是無辜的，有好榜樣可以學習真是他的福氣，很多事情都是恐龍家長教育的方式不對造成偏差」、「現在很多家長沒有想過身教大於言教，沒想過家庭教育這塊會比學校的教育來得重要」。

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