心理測驗｜手機打字姿勢睇穿個性　呢種手勢表面大方內心係怨婦

撰文：夏洛特
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想一窺他人內心世界如何，不妨由手機習慣入手。網上流傳有心理測驗，可從4種手機打字姿勢看穿一個人的個性特質，來看看你的他或她屬於哪一種。
👇👇👇問題：以下哪項是你常有的手機打字姿勢？👇👇👇
手機打字姿勢可透視個性特質？（網上圖片）
1.單手拿手機，拇指打字
2.左手扶手機，右手拇指打字
3.雙手拇指交替打字
4.左手扶手機，右手食指打字
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同場加映：一圖測你將面臨甚麼挑戰
👇👇👇問題：憑直覺選出圖中哪一層的顏料最吸引你？👇👇👇
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同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點
👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇
哪種是你平日吃番薯的方式？（網上圖片）
1.連皮吃
2.剝一半皮吃
3.邊剝皮邊吃
4.切成一口大小吃
5.垂直切成兩半
6.剝除所有外皮才吃
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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況
👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇
1.把杯耳放在手指之間
2.輕握杯耳，尾指靠下
3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體
4.手掌握杯耳另一側
5.只用手指握住杯耳
6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端
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