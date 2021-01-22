新冠臨頭各自飛？台男猛叫「老婆」極溫柔　下秒一句讓女友心都碎

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-22 15:30

日前台灣部立桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染事件，8天內累積9例本土病例，其中染疫護士（案863）一家三口（含案864、865）足跡更是遍及「桃園蛋黃區」，造成民眾人心惶惶。

不過，就有一名在桃園南崁上班的女網友發文抱怨，原本都會到住在外地的男友家居住，但某天男友卻……

都係命仔最緊要 睇睇該台灣女網友嘅爆怨原文同相關對話截圖👇👇👇

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原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，因為自己的上班地點在桃園南崁，男友疑似擔心疫情變化嚴重，最近頻頻叫她離職，某天早上竟還直接叫她回桃園住處自己住。原PO貼出與男友的對話，只見男友用親暱的口吻喊了原PO兩聲老婆，原PO問他怎麼了，這時男友才緩緩吐出一句「疫情變成這樣，妳最近先回妳家住吧」，讓她當場爆炸，怒斥男友：「在桃園上班錯了嗎？我是染疫了嗎？」

貼文曝光後引來許多網友討論，多數網友認為這名男友的做法太過分了，直呼「我住桃園生活還不是一樣照過，不要搞得人心惶惶的」、「我會說有本事你就養我，我就不用工作，沒本事就閉嘴」、「真的覺得很沒必要」。但也有其他網友替男方說好話，「其實你男友是在關心妳，擔心你」、「沒關心會被罵，關心又要不爽，男人好難」、「男朋友家裡是有小小孩或老人家嗎？如果有或許會顧慮比較多」。

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