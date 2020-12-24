台網瘋傳一張新冠肺炎確診美女養眼照　網民起底驚見大馬性感網紅

22日台灣打破253天零本土確診紀錄，再次出現新冠肺炎（COVID19）本土確診病例，引發軒然大波，除了傳染源紐西蘭籍機師外，與他「密切接觸5天」的廣達集團女員工也出現不少批評聲浪，甚至流出女員工私照，火辣身材讓眾多網友激動瘋傳。

廣達集團女員工（案771）因與紐籍機師（案765）密切接觸多日後遭傳染確診，兩人關係引起諸多揣測，加上為4月以來首次攻破台灣防線的本土病例，沒多久網路便開始瘋傳一張聲稱是女員工的照片，相中人外型亮眼，穿著火辣，姣好身材一覽無遺，讓網友們紛紛表示「也太正」、「我可以」。

網上瘋傳的確診美女照 原來是馬來西亞「醫美微整」達人！你認為她有整容嗎？（點圖放大↓↓↓）

+ 7 + 7 + 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

不過實際搜尋發現，該組照片本尊其實是一位馬來西亞網美「妃妃」，她也是當地一間「醫美微整型」公司的創辦人，時常在IG上曬養眼辣照，風格大膽敢露，大、小帳號加起來超過30萬人追蹤，人氣頗高，此次無端捲入確診風波，想必相當無奈。

同場加映：大馬網紅100%神還原富岡義勇！真實身份引網民尖叫：原來是大美女（點圖放大↓↓↓）

+ 2 + 2 + 2

+ 9 + 9 + 9

延伸閱讀：

高中畢旅他想加導遊IG被拒 前領隊曝下場：觸禁忌

女攝影師找麻豆？ 天真妹裸胸開視訊「覺得怪怪」 網：騙人老梗

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】