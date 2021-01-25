哽親魚骨去公立醫院照胃鏡　連登仔體驗地獄過程：流晒眼水好辛苦

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-01-25 08:00

哽親異物的意外可大可小，有網民最近於討論區撰文分享勸世經驗，因為自己不慎哽魚骨，結果要入院看急症又照X光，但亦未找出魚骨的位置，於是轉介去另一公立醫院照胃鏡。樓主指過程猶如經歷了一場生死交戰，因無麻醉藥而非常痛苦，「搞到流哂眼水，辛苦到想死」。

樓主指照胃鏡過程猶如經歷了一場生死交戰，因無麻醉藥而非常痛苦。（Getty Images）

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網民「穆罕默德沙拿」以「公院照胃鏡真係辛苦到想死」為題，撰文分享照胃鏡的地獄經歷。樓主表示近日因為不慎哽了魚骨，要去看急症又照X光，但醫生仍未能找到魚骨的位置，於是轉介去另一公立醫院照胃鏡，其過程令樓主非常深刻，直言：「做完嗰吓，呆咗坐咗喺度。」

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網民紛紛留言表示曾有相同經歷，又指該痛苦程度比死更難受，「嗰陣住院3日做咗2次，眼淚口水流晒出嚟」、「試過照喉嚨，又係魚骨搵唔到，係咁作嘔，啲姑娘笑話後生特別好反應」、「真係辛苦到呢，以後都唔想再食魚」。

並有網民指去私家醫院照胃鏡因為有全身麻醉，過程會較為舒服，「瞓個覺醒返就完咗」、「下次去私院照啦」、「以後唔好再食魚啦你」。

（連登討論區）

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曾有連登仔以「點面對一個性經驗豐富既女朋友」為題發文，並在文中提及以下至今拍拖半年的感覺：【點擊下圖放大睇下樓主點樣講▼ ▼ ▼】

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