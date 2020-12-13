連登仔大呻拍拖拍到冇朋友　害怕分手後的孤獨：有冇人都係咁？

每個人身邊總有位朋友比較重色輕友，但顧着拍拖亦非好事。有網民近日於連登討論區撰文大呻自從拍拖後因為少與朋友應約，結果被朋友們慢慢疏遠，身邊只剩下女友陪伴。樓主更坦言萬一不幸要分手，到時只剩下自己一人，於是就算女友亂發脾氣，亦要默默忍受，不想再失去最愛的人，「有冇人都係咁」。

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網民「珍寶豬咁蠢LiVer.」日前於連登討論區以「有冇人拍拖拍到冇晒朋友？」撰文，大呻因為拍拖令身邊朋友少了聚舊而逐漸疏遠自己：【點擊下圖放大閱讀帖文內容▼ ▼ ▼】

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不少網民鼓勵樓主應與女朋友開心見誠的解決問題，樓主卻解釋雖然女友年紀比自己大，但因為性格比較悶，又不懂發掘興趣及如何獨處，如果直接談及問題，可能會傷害到女友令她不開心。

但網民反指責樓主一直以來太縱容對方，應向女友解釋其實每人都需要獨處的空間，「將世界放晒落對方度，咁樣好快就厭，到最後都係分手」、「要平衡返友情同愛情呀師兄」、「如果咁怕分手變返自己一個，其實你都唔應該拍拖」、「兩個人拍拖應該係互相尊重，而唔係要單方面遷就」、「糖黐豆並唔會令大家幸福而係令大家都辛苦」。

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